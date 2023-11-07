عمرو طلعت: الانتهاء من خدمات الاتصالات في 19 قرية بالقليوبية ضمن حياة كريمة

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية بمراكز ومدن محافظة القليوبية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، وإيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وبدأ الوزير والمحافظ الجولة، بتفقد كبائن التليفونات الحديدية بقرى طحانوب وكفر شبين التابعين لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، كما تم استعراض ما تم إنجازه خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن عدد القرى التي يتم العمل بها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى شبين القناطر بمحافظة القليوبية يبلغ 36 قرية، لمدها بالخطوط الأرضية والألياف الضوئية وخطوط الانترنت، حيث تم الانتهاء من 19 قرية من بين تلك القرية بنسبة 100%.

وتابع الوزير، أن هناك 4 قرى جاري الانتهاء منها بالتزامن والتنسيق مع المرافق العامة بالقرى، بالإضافة إلى أن هناك 13 قرية تم الانتهاء منها مدنيا وجاري أعمال التركيبات، كما تم تنفيذ 528 كابينة بقرى المركز حتى الان بتزويد المنازل والمصالح الحكومية والمدارس بخدمات الإنترنت.