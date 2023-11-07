عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق عين شمس تختتم مؤتمرها العلمي حول التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

اختتمت كلية الحقوق بجامعة عين شمس مؤتمرها  السنوي حول " التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى"، والذي امتد على مدار يومي الرابع والخامس من نوفمبر 2023.

txt

جامعة عين شمس تصدر تعليمات عاجلة لهيئة التدريس الراغبين بالتقدم  لجوائز الدولة

txt

الاستعدادات النهائية لامتحانات الميدتيرم بـ جامعة عين شمس ..عقوبة الغش | محظورات داخل اللجان

وجاء تنظيم هذا المؤتمر بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك مع الجمعية الدولية لقانون العقوبات بالإضافة إلى كلية الحقوق بجامعة كوين ماري.

وعقد المؤتمر برعاية المستشار عمر مروان، وزير  العدل، والذي شرف المؤتمر بحضور الجلسة الافتتاحية، وإلقاء كلمة أشار فيها إلى أهمية موضوع المؤتمر وما ينتج عنه  من نتائج وتوصيات، ورعاية كلاً من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة.

وتناول المؤتمر في سبع جلسات عمل موضوع الذكاء الاصطناعي من جميع جوانبه القانونية والاقتصادية.، وترأس جلسات المؤتمركلاً من القانونيين ومنهم المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة مصر، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور عطا السنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.

وحضر جلسات المؤتمر جمع كبير من أساتذة الكلية، وأعضاء السلطة القضائية وخبراء ومتخصصون وباحثون من مختلف الهيئات القضائية المصرية، فضلا عن مشاركة العديد من الباحثين بالجامعات المصرية والجامعات الأجنبية ومنها جامعة ليون (٣) الفرنسية، وجامعة كوين ماري الإنجليزية، وجامعة لوكسمبورج، وجامعة ميجيل هرنانديز بأسبانيا، وجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، وكلية البريمى الجامعية بسلطنة عمان، وكلية القانون العالمية بالكويت.

واختتمت جلسات المؤتمر بتقرير ختامى قدمه  الأستاذ الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر.

وتوجه الدكتور محمد صافي، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، في ختام الجلسة بالشكر للسادة وكلاء الكلية، الدكتور محمد الشافعي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد ديهوم، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد خليفة، مدير مكتب التعاون الدولى ، والدكتور دعاء حامد، مدرس القانون المدنى بالكلية، وجميع أعضاء اللجنة التنظيمية للمؤتمر، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والموظفين.

واشتملت الجلسة الختامية على تكريم رعاة المؤتمر، وفي النهاية عبر عميد الكلية عن عزم الكلية الالتزام بتنظيم المؤتمر السنوي على نفس هذا المستوى المتميز من الشراكات الدولية والمحلية المرموقة.

حقوق عين شمس تختتم مؤتمرها العلمي الدولى حول التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى10
حقوق عين شمس تختتم مؤتمرها العلمي الدولى حول التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى10
حقوق عين شمس تختتم مؤتمرها العلمي الدولى حول التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى9
حقوق عين شمس تختتم مؤتمرها العلمي الدولى حول التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى9
حقوق عين شمس تختتم مؤتمرها العلمي الدولى حول التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى8
حقوق عين شمس تختتم مؤتمرها العلمي الدولى حول التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى8
حقوق عين شمس تختتم مؤتمرها العلمي الدولى حول التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى7
حقوق عين شمس تختتم مؤتمرها العلمي الدولى حول التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى7
حقوق عين شمس تختتم مؤتمرها العلمي الدولى حول التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى6
حقوق عين شمس تختتم مؤتمرها العلمي الدولى حول التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى6
حقوق عين شمس تختتم مؤتمرها العلمي الدولى حول التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى5
حقوق عين شمس تختتم مؤتمرها العلمي الدولى حول التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى5
حقوق عين شمس تختتم مؤتمرها العلمي الدولى حول التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى4
حقوق عين شمس تختتم مؤتمرها العلمي الدولى حول التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى4
حقوق عين شمس تختتم مؤتمرها العلمي الدولى حول التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى3
حقوق عين شمس تختتم مؤتمرها العلمي الدولى حول التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى3
حقوق عين شمس تختتم مؤتمرها العلمي الدولى حول التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى2
حقوق عين شمس تختتم مؤتمرها العلمي الدولى حول التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى2
حقوق عين شمس تختتم مؤتمرها العلمي الدولى حول التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى1
حقوق عين شمس تختتم مؤتمرها العلمي الدولى حول التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى1
حقوق عين شمس تختتم مؤتمرها العلمي الدولى حول التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى
حقوق عين شمس تختتم مؤتمرها العلمي الدولى حول التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعى
كلية الحقوق جامعة عين شمس التحديات والأفاق القانونية والاقتصادية الذكاء الاصطناعي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

مدرب مفاجأة.. هل يتعاقد الزمالك مع قاهر الأهلي خلفا لـ أوسوريو؟

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

طيران الاحتلال يدمر مسجد صلاح الدين الأيوبي

السوشيال ميديا تشتعل بفيديو مثير منسوب لسهرة فتوح والزناري

انتقال أحمد فتوح لـ الأهلي نهاية الموسم.. معتز إينو يفجر مفاجأة

موضوعات متعلقة

هالة حسين وكيلاً لـ تمريض عين شمس لشئون التعليم والطلاب

طلاب هندسة المياه والمنشآت الهيدروليكية بعين شمس بالمركز الأول كأفضل مشروع تخرج

لن يحدث إطلاقا| قرار رسمي في جامعة عين شمس بشأن امتحانات الميدتيرم

تجديد تعيين يمنى صفوت وكيلًا لـ ألسن عين شمس لشئون خدمة المجتمع

ترشيحاتنا

القضاة الجدد يؤدون اليمين القانونية بمجلس الدولة.. صور

لديها قنابل وليس واحدة فقط..خبير يوضح طرق محاكمة إسرائيل دوليا على تهديها بالنووي

تحقيق فرنسي في علاقة روسيا بوضع علامة نجمة داود على مبان بباريس

قرار عاجل ضد مرتضى منصور بسبب محمود الخطيب

العثور على جثة بالظهير الصحراوى في التجمع الأول | الأمن يكشف اللغز

ضم أصحاب المراكب الشراعية والقوارب غير الآلية إلى منظومة العمالة غير المنتظمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خناقة بيومي فؤاد ومحمد سلام.. هجوم نارى ودفاع شرس.. ما مصير الكبير أوي؟

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

منعتها بلدها من السفر للعلاج فمنحتها إيطاليا الجنسية.. من هي الطفلة إندي؟

مأساة تضرب هوليوود.. وفاة ممثل شهير و3 من أبنائه في حادث أليم

فيديو

"جثامين تأكلها الطيور".. شهادة أطفال فلسطينيين ناجين من القصف| فيديو

انتقادات لاذعة.. نجوم هاجموا بيومي فؤاد| شاهد

سلاح فعال.. الشركات الداعمة للاحتلال تتكبد خسائر فادحة| فيديوجراف

إندونيسي لزوار أحد المولات: بطيخة لفلسطين و100 ألف روبية لإسرائيل|شاهد رد الفعل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ