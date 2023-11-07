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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تصدر تعليمات عاجلة لهيئة التدريس الراغبين بالتقدم  لجوائز الدولة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أصدر مكتب الجوائز بجامعة عين شمس تعليمات عاجلة لأعضاء هيئة التدريس  والهيئة المعاونة بشأن  الترشح للجوائز، ويهيب مكتب الجوائز بأعضاء هيئة التدريس من جميع كليات الجامعة، والراغبين في الترشح  لجوائز الدولة من أكاديمية البحث العلمي والمجلس الأعلى للثقافة  2023 
في مجالاتها المتنوعة ضرورة سرعة استيفاء جميع المتطلبات والاعتمادات المطلوبة، وتعبئة البيانات الضرورية على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز.
 

أكد مكتب الجوائز بجامعة عين شمس ان اخر موعد 20 نوفمبر 2023 للتقدم مع ضررورة مراجعة
استيفاء ما يلي:
1- خطاب الترشيح معتمد من الكلية
3- ارفاق الإفادة باستيفاء المتقدم لتعبئة البيانات على موقع الجامعة للجوائز.
https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply
4- إرفاق السيرة الذاتية  التفصيلية للمتقدم.
5- ارفاق مبررات الترشح المرتبطة بالإسهامات في مجال الجائزة معتمدة.
6- صورة من صفحة المتقدم على موقع سكوبس به قيمة معامل هارش h-index- ونسبة Citation    للمتقدمين لجوائز الدولة من أكاديمية البحث العلمي 

كما يسعد مكتب الجوائز تقديم الدعم الفني والإجابة عن أية استفسارات خلال عملية الترشح للجوائز، 
يرجى عدم التردد في مراجعة مكتب الجوائز.. 
ولتقديم الدعم الفنى : ضرورة التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإليكتروني:
[email protected]
https://www.asu.edu.eg/ar/6956/news/
6956/news/

 

 

وكان قد أعلن  الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور القرار الجمهوري بتعيين الاستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيسا لجامعة عين شمس ، شغل الاستاذ الدكتور محمد ضياء منصب عميد كلية طب الأسنان منذ ۲۰۱۷/۷/۲۰.

حصل ا.د محمد ضياء علي بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان دور مايو ۱۹۸۸، ثم حصل علي درجة الماجستير في طب وجراحة الفم والأسنان فرع جراحة الفم والتخدير دور ديسمبر ۱۹۹٦ ، كما نال درجة الدكتوراه في طب الأسنان الإكلينيكية فرع جراحة الفم والفك والتخدير في ۲۰۰۲/۸/۱۸ .

تولي  القيام بأعمال رئيس مجلس قسم جراحة الوجه والفكين اعتبارا من ۲۰۱۳/۳/۳۱ حتى ٢٠١٤/٧/٣١ بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، ثم عين رئيسا لمجلس قسم جراحة الوجه والفكين اعتبارا من ۲۰۱٤/۸/۱ حتى ٢٠١٤/١١/١٧

تولي ا.د محمد ضياء منصب وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية طب الاسنان اعتبارا من ۲۰۱٤/۱۱/۱۸ حتى ۲۰۱۷/۷/۱۹.

كما قام بالاشراف على قسم العلاج التحفظي لمدة عام اعتبارا من ۲۰۲۱/۱/۲٥.

اشرف ا.د محمد ضياء علي العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير  

وقد شهدت كلية طب الأسنان خلال توليه منصب عميد الكلية عددا من الافتتاحات الهامة منها افتتاح ٩ عيادات متخصصة، بالإضافة إلى غرف عمليات وآخرين للافاقة،  عيادة خارجية لاستقبال المرضى، وعيادة قسم الأشعة والذى يضم جهاز "بانوراما"، وأشعة مقطعية يستخدم لعمل أشعة على الوجه والفكين، بالإضافة إلى عيادة طب الفم وعلاج اللثة، وعيادة الاستعاضة الصناعية لتركيب أطقم الأسنان المتحركة، بتكلفة الإجمالية بلغت ١٥ مليون جنيه.

كما تم افتتاح عيادة الامتياز الجديدة، والتي تتضمن عدد 25 ماكينة ملحق بها كل من غرف الأشعة، وغرف التمريض، لخدمة طلاب وطالبات الامتياز في الكلية، هذا بالإضافة إلى خدمة كل من طلاب وطالبات الامتياز داخل كليات طب الأسنان في الجامعات الأخرى.

إلى جانب وحدة التعقيم المركزي، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية، وتم العمل على إنشائها وفقًا لأدق وأحدث المعايير والمواصفات العالمية، وتضم مغسلتين سعة الواحدة 200 لتر، ووحدة تكييف خاصة مزودة بفلاتر بكتيرية، وتعمل وحدة التعقيم المكونة من غرفتين على إتمام عملية التعقيم لكافة الأدوات التي يستخدمها الطلاب خلال ساعة واحدة، وتخدم الوحدة 2500 طالب بمختلف المراحل.

كما تسلمت الكلية شهادة الاعتماد والجودة لتصبح كلية معتمدة.

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