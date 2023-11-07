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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"عمل الإسكندرية" تختتم 3 برامج تدريبية مجانية للشباب والفتيات

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية فعاليات ختام الدورات التدريبية المجانية علي مهن التبريد والتكيف لعدد 16 متدربا ، وصيانة الأجهزة المنزلية لعدد 14 متدربا ومتدربة ، ودورة الإلكترونيات والشاشات والتى استفاد منها 16 متدربا ، وذلك بعد انتهاء مدة التدريب لكل دورة  ، وتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين بعد إجتياز الاختبارات النهائية النظرية والعملية وفق متطلبات كل مهنة من المهن ، وذلك بقاعة المديرية ، ضمن خطة المديرية للتدريب المهنى للعام 2023 – 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة .                                                   

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتنمية مهاراتهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل داخل المحافظات ، وذلك لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة بمنشآت القطاع الخاص ، أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة .

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل المديرية العمل بالأسكندرية  ، ان مدة الدورات التدريبية على مهن التبريد والتكييف وصيانة الأجهزة المنزلية بلغت شهرين متتالين ،اما دورة الالكترونيات والشاشات لمدة شهر كامل ، وذلك لتأهيل الشباب لدخول سوق العمل ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب بالمحافظات .                                                                   

وأوضح وكيل المديرية  أن ذلك التدريب يأتي في إطار رؤية الوزارة وخطتها في توفير فرص تدريب لائقة على المهن التى يحتاجها سوق العمل، ومشيراً إلى أن التدريب يساهم في تمكين الشباب من الالتحاق بفرص عمل حقيقية ، كما حضر الفعاليات وتسليم الشهادات ايفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب المهني  ، وحنان محمد مدير مركز تدريب محرم بك ، ونورا محمد مدير مركز تدريب مهني الحضرة ، والمهندس عادل منصور والمدرب لطفى الحناوى ، ونجلاء مدربي الالكترونيات والشاشات .

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IMG-20231107-WA0084

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