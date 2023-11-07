صحف الكويت| هيئات أممية تطلق نداءً موحداً لهدنة إنسانية.. جوتيريش: غزة تحولت لمقبرة أطفال.. و السيسي يؤكد دعم مصر لجهود سيلفا كير في جنوب السودان

ولي العهد يتسلم دعوة موجهة للأمير من خادم الحرمين لحضور القمة العربية

عدد الضحايا يتجاوز 10 آلاف قتيل و25 ألف جريح.. وإسرائيل تنفذ 2500 «ضربة كبيرة»

دفعة جرحى جديدة تصل مصر وفرنسا لإقامة مستشفى ميداني

الحكومة تنفي وجود عجز بالمخزون الإستراتيجي للسلع ودخول مصر في أزمة غذائية

مفتي مصر: التهديد بقنبلة نووية على قطاع غزة يكشف تعطش إسرائيل لمزيد من القتل

إسرائيل تعتقل الناشطة عهد التميمي.. تهم «الإرهاب» تلاحق المتعاطفين مع غزة



تناولت الصحف الكويتية ما يجري في غزة من إبادة جماعية للفلسطينيين بتركيز كبير وسط تجاوز الاحتلال الشهر من العمليات والغارات القاتلة.

أوردت صحيفة الأنباء الكويتية، مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها الثاني، تجاوز عداد الضحايا 35 ألفا بين قتيل وجريح بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحافي، إن إجمالي عدد الشهداء ناهز الـ 10022 شخصا من بينهم 4104 أطفال و2641 سيدة، إضافة الى 25408 مصابين بجراح مختلفة.

وذكر القدرة أمس أن الجيش الإسرائيلي ارتكب خلال 24 ساعة 19 «مجزرة كبيرة» راح ضحيتها 252 شهيدا، فيما لايزال عشرات القتلى لم يتم انتشالهم في عدة مناطق في غزة.

وأشار إلى مقتل 192 من كوادر الطواقم الصحية وتدمير 32 سيارة إسعاف منذ هجمات إسرائيل على قطاع غزة إلى جانب استهداف 113 مؤسسة صحية، وخروج 16 مستشفى عن الخدمة، و32 مركزا للرعاية الأولية بسبب الاستهداف ونفاد الوقود.

ومع ارتفاع الكلفة البشرية للعدوان الإسرائيلي، وجه مسؤولو الوكالات الرئيسية التابعة للأمم المتحدة نداء موحدا بـ «وقف فوري إنساني لإطلاق النار».

ومن بين 18 موقعا على النداء المشترك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، ومدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ومنسق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيث.

وقال الموقعون في بيان مشترك «السكان كلهم تحت حصار ويتعرضون للهجوم، محرومون من الوصول للمستلزمات الأساسية للحياة ويتم قصفهم في المنازل والملاجئ والمستشفيات وأماكن العبادة. هذا أمر غير مقبول».

وكتب مسؤولو الوكالات الأممية أنه يجب السماح بدخول مزيد من الغذاء والماء والدواء والوقود إلى قطاع غزة لمساعدة السكان. وجاء في البيان «نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. هذا يكفي. لقد طفح الكيل. يجب أن ينتهي هذا الآن».

اوردت الانباء، وصلت أمس مجموعة جديدة من الجرحى من قطاع غزة إلى مصر، عبر معبر رفح الحدودي، حسبما أفاد مسؤول بالجانب المصري من المعبر، بعد توقف دام يومين.

وقال المسؤول لوكالة «فرانس برس»: «وصلت ست سيارات إسعاف تنقل الجرحى إلى الجانب المصري وتم توقيع الكشف (الطبي) عليهم داخل المعبر من أجل نقلهم إلى المستشفيات».

وأكدت مصادر فلسطينية إعادة فتح معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر امس، لسفر الجرحى من غزة وإجلاء الأجانب ومزدوجي الجنسية.

وقالت المصادر لوكالة أنباء «شينخوا»، إن سيارات إسعاف نقلت نحو 30 جريحا وصلوا إلى معبر رفح بمرافقة طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لسفرهم إلى مصر لتلقي العلاج.

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال الناشطة الفلسطينية عهد التميمي خلال عملية دهم لقرية النبي صالح شمال غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إن عهد التميمي اعتقلت للاشتباه بما وصفه «تحريضها على العنف ونشاطات إرهابية» في بلدة النبي صالح، وهي التهم التي توجهها إسرائيل للمتعاطفين مع غزة.

وأحيلت التميمي الى قوات الأمن الإسرائيلية لمزيد من الاستجواب، بحسب المتحدث.

وأضاف أن الناشطة (22 عاما) أوقفت خلال عملية دهم للجيش الإسرائيلي «هدفت إلى توقيف أشخاص يشتبه بضلوعهم في نشاطات إرهابية والتحريض على الكراهية» في شمال الضفة الغربية المحتلة.

في موضوع آخر، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي امس دعم مصر الكامل لجهود رئيس جنوب السودان سيلفا كير وجميع الأطراف الجنوب سودانية من أجل تحقيق السلام في البلاد، مشددا على أنه رغم التحديات الاقتصادية الدولية إلا أن مصر لن تدخر جهدا نحو الوقوف بجانب جمهورية جنوب السودان وشعبها الشقيق، لاسيما في مجال بناء القدرات وتقديم الخبرات الفنية في مختلف المجالات.

وقال السيسي - في كلمته خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع رئيس جنوب السودان - إنه بحث مع سيلفا كير سبل تعزيز وتطوير التنسيق السياسي والعسكري والأمني المشترك، خلال هذه المرحلة الهامة التي تمر بها المنطقة، وتم التوافق على تنسيق الجهود بما يحقق أمن واستقرار المنطقة ويحافظ على مصالح شعوبها.

نفى المركز الإعلامي ل‍مجلس الوزراء ما تداول ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من منشور منسوب لمجلس الوزراء يحذر من عجز المخزون الاستراتيجي للسلع ودخول مصر في أزمة غذائية نتيجة تداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة، ويطالب المواطنين بضرورة تخزين السلع الغذائية تحسبا لتفاقم الظروف القائمة، وتم نفي ذلك تماما.

وأكد مجلس الوزراء أنه لا صحة لعجز المخزون الاستراتيجي للسلع ودخول مصر في أزمة غذائية نتيجة تداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة أو مطالبة المواطنين بضرورة تخزين السلع الغذائية تحسبا لتفاقم الظروف القائمة، وأن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر عن مجلس الوزراء، مشددا على توافر كل السلع الغذائية بجميع أنواعها بشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بجميع الأسواق بكل محافظات الجمهورية تلبية لاحتياجات المواطنين.

كويتيا أوردت صحيفة الأنباء، استعرض مجلس الوزراء في الاجتماع الاعتيادي أمس الأولويات التشريعية المزمع إقرارها في دور الانعقاد الحالي، داعيا اللجنة التنسيقية الحكومية-النيابية إلى ترتيب أولويات المشروعات والاقتراحات بقوانين لمناقشتها ثم إدراجها على جدول أعمال مجلس الأمة تمهيدا لإقرارها.

وكلف المجلس وزير المالية فهد الجارالله سرعة إعداد مشروع قانون زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين بالتنسيق مع اللجان البرلمانية المختصة ووجهه لإعداد تصور لتحسين مستويات المعيشة لعاملي القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع مجلس الأمة لإنجازه قبل نهاية العام الحالي.

كما كلف المجلس وزير المالية أيضا بتوجيه الهيئة العامة للاستثمار لإعداد تصور للاستثمار مع الشركات العالمية في مجالات الغذاء والدواء والكهرباء والماء والإسكان لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والدوائي والكهربائي والمائي وتوفير الوحدات السكنية.

و‏في سياق متابعة الاتفاقيات الكويتية-الصينية لإنشاء المدن الإسكانية كلف المجلس الهيئة العامة للرعاية السكنية اتخاذ اللازم للتعاون لتطوير مدينة إسكانية شمال الكويت، وكلف «الكهرباء والماء» اتخاذ اللازم للتعاون في مجال الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة.

قالت صحيفة الوطن الكويتية، ندد مفتي مصر، شوقي علام، بشدة تصريحات وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو، التي دعا فيها إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة ووصفه بالتعطش إلى القتل.

وقال علام في بيانه : "إن هذه التصريحات غير المسؤولة تعكس تعطش الكيان الإسرائيلي إلى مزيد من سفك دماء الأبرياء على مرأى ومسمع من العالم أجمع".

واستنكر ما يقوم به "الكيان الإسرائيلي المحتل من تكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة وتكثيف الهجمات على أبناء الشعب الفلسطيني وما يسفر عنه من سقوط مئات الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح، واصفا هذه الاعتداءات الوحشية بأنها جرائم حرب مكتملة الأركان".

ذكرت صحيفة القبس الكويتية، تسلم ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان صباح اليوم الدعوة الموجهة إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة لحضور دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة والتي ستعقد بتاريخ 11 نوفمبر 2023 في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقام بتسليم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

ذكرت صحيفة القبس الكويتية، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة أن العمليات البرية التي تقوم بها قوات الاحتلال والقصف المستمر يضربان المدنيين والمستشفيات ومخيمات اللاجئين والمساجد والكنائس ومنشآت الأمم المتحدة التي تتضمن ملاجئ، وإن لا أحد في مأمن في غزة.

وقال إنه يتم ارتكاب انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي، ودعا مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، مضيفاً: «لم نشهد أعداد ضحايا مثل ما نشهده في غزة الآن».

في سياق آخر، أعلن غوتيريش إطلاق الأمم المتحدة وشركائها نداء مساعدات إنسانية بقيمة 1.2 مليار دولار من أجل 2.7 مليون شخص في غزة والضفة الغربية.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن قطاع غزة تحول إلى مقبرة للأطفال، مشدداً على أن حماية المدنيين يتعين أن تكون الأهم في الصراع.