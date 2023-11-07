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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصرف الصحي بالإسكندرية: جاهزون للنوات القادمة بأفضل المعدات

نظمت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اصطفافا لسيارات ومعدات الشركة بمحطة التنقية الشرقية استعدادا للنوات القادمة بعروس البحر.


شهد الاصطفاف  عرض أنواع السيارات والمعدات وإمكانياتها وحالتها والخبرة الفنية لسائقي السيارات، للوقوف علي مستوي جاهزيتها للتعامل الفورى والسريع مع الأزمات والطوارئ تزامنا مع بدء موسم الشتاء لهذا العام. 

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وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية علي مدي الجاهزية الفنية للمعدات والسيارات بالشركة وبدعم الدولة الكبير في مجال مجابهة والتعامل مع الأزمات والكوارث وبخطة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية في هذا الشأن، من تطهير يبدأ من فصل الصيف لجميع مكونات الشبكة، ومراجعة الحالة الفنية للمحطات والمعدات، والتنسيق بشكل مبكر مع كل الجهات التنفيذية بالمحافظة، وتحديد النقاط الساخنة لتكون ذات أولوية حرجة للتمركز بها اثناء النوات.


ثم اعمال المحاكاة لمراجعة كفاءة استيعاب الشبكة بالكباري والأنفاق الهامة للحفاظ علي السيولة المرورية أثناء الأمطار الغزيرة، والمتابعة الدورية مع هيئة الأرصاد الجوي ورفع حالة الطوارئ فور ورود تحذيرات بالأمطار لتتمركز معدات وسيارات الشركة في المناطق المحددة لها وتخفيض مناسيب البيارات وعدد من الإجراءات التي تساعد علي الإسراع من استيعاب كميات مياه الأمطار الغزيرة.
بخلاف انعقاد غرفة الطوارئ علي مدار الساعة لاستقبال شكاوي المواطنين، والمتابعة اللحظية للحالة بالإسكندرية.
فيما أشار نافع إلي الدعم الذي أتاح للشركة توفير المعدات الحديثة للقدرة علي التعامل مع النوات الشديدة بالإسكندرية،وتنفيذ مشروعات لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي أو لتخفيف الأعباء عنها بفصل مياه الأمطار.
وأشاد بالتنسيق المستمر مع جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة تحت قيادة محافظة الإسكندرية، لئلا يعاني أي مواطن بالإسكندرية أثناء النوات.
مؤكداً أن الاصطفاف يأتي في إطار إستعداد أجهزة الدولة المعنية والمحافظات لمجابهة أي أزمات أو كوارث تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الخاصة برفع درجة الإستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع الأجهزة ورفع قدرات المعدات إستعداداً لأى طارئ .
شهد الإصطفاف د. هاني عبد الوهاب مدير عام المتابعة بوزارة التنمية المحلية والعميد عمرو الشيخ مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وأستاذ محمد مصطفي مدير الأزمات والكوارث بالشركة القابضة، بحضور اللواء ماجد محمد علي رئيس قطاع التأمين الفني بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

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