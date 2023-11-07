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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كليات القطاع التربوي جامعة الإسكندرية تنظم معرضا فنيا حول نصر أكتوبر

معرض فني بجامعة الإسكندرية
معرض فني بجامعة الإسكندرية

 افتتح الدكتور سعيد علام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يرافقه كل من الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية، والدكتورة رحاب صالح عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة نجدة إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، معرض "نصر أكتوبر المجيد.. توظيف خامات البيئة من منظور الاستدامة"، حيث قامت طالبات شعب الطفولة بكليات القطاع التربوى بالجامعة باستخدام خامات البيئة لعمل تصميمات ومجسمات تعبر عن ملحمه نصر أكتوبر المجيد، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

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ةشارك في تنظيم المعرض كيان شباب جامعة الإسكندرية، كما شارك أطفال مرحلة رياض الأطفال ومشرفيهم ببعض العروض العسكرية.    

و يستمر المعرض مفتوح لأطفال رياض الأطفال لمده عشرة أيام، وسيتم بعدها تزويد مدارس بشاير الخير ومدارس قرى حياة كريمة بمنتجات المعرض وذلك لنقل روح أكتوبر بين أطفال وتلاميذ المدارس لغرس قيم وروح الولاء والانتماء.


  وشهد الافتتاح د. عربى أبو زيد مدير التربية والتعليم بالإسكندرية، الذى وجه بقيام إدارة رياض الأطفال بالمديرية بتنظيم رحلات تعليمية لأطفال مرحلة رياض الأطفال ليتعرفوا على بطولات الأجداد، كما شهده الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام الوعظ وأمين بيت العائلة، وأعلا سليمان مدير إدارة وسط التعليمية، واللواء محمد نصار مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، و آمال أبو زيد موجه عام رياض الأطفال بالمديرية، ووكلاء الكلية الدكتور حسن عابدين والدكتور سالم عبدالرازق، والدكتور السيدة محمود، والدكتور سعيد نافع رئيس جامعة دمنهور الأسبق.

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