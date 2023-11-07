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رئيس التحرير
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برلمان

الإصلاح والنهضة يثمن تصريحات وزيرة التعاون البلجيكية ويدعو للبناء عليها لضمان وقف العدوان

صدى البلد

ثمن هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة ما أعلنته وزيرة التعاون الدولي البلجيكية من ضرورة دراسة إجراءات ضد إسرائيل على خلفية ما ترتكبه قوات الاحتلال من مجازر بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن ما دعت إليه الوزيرة البلجيكية يعد انتصارا لقيم الإنسانية وبداية لاستفاقة أوروبية لإعادة الأمور إلى نصابها والحقوق إلى أصحابها.

وأشار عبد العزيز إلى أن ما أعلنته الوزيرة البلجيكية يشمل دراسة عقوبات اقتصادية تتضمن حظر المنتجات وكذلك عقوبات دبلوماسية تتمثل في حظر دخول كبار الشخصيات.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أنه لابد من البناء على مثل تلك الإجراءات لتعزيز السردية الصحيحة عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لضمان وقف العدوان واستعادة الأرض المحتلة.

هشام عبد العزيز حزب الإصلاح والنهضة التعاون الدولي البلجيكية إسرائيل

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