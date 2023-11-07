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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن شاكوش بملابس الإحرام برفقة عائلته.. شاهد

صدى البلد

نشر الفنان حسن شاكوش عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” صورة له برفقة اسرته من الحرم ، اثناء اداء العمرة . 

وقال حسن شاكوش : ربنا يتقبل منا يارب، وربنا يكرم كل مشتاق بزيارة النبي".

 حسن شاكوش

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وكان قد شارك مطرب المهرجانات حسن شاكوش صورة جديدة له عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر شاكوش في الصورة من داخل الطائرة أثناء رحلتة إلي مكة لأداء مناسك العمرة.

 

وكتب شاكوش:"‏يا رب  تقبل منا ومنكم صالح الأعمال ".

 

وكان قد دعا مطرب المهرجانات حسن شاكوش، جموع الشعب المصرى لوقفة تضامنية مع أهل فلسطين، أمام المنصة بمدينة نصر، بعد صلاة الجمعة.


وقال حسن شاكوش، في مقطع فيديو: "مستنيكم إن شاء الله عشان ندعم القضية الفلسطينية بعد صلاة الجمعة عند المنصة في مدينة نصر، وبندعم القضية الفلسطينية، وإن شاء الله تعدى على خير واحنا أبطال وكل الشعب المصرى مع أهل فلسطين".

 

 

 

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