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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وادي دجلة 2014 يواصل الانتصارات ويتصدر مجموعة الناشئين

صدى البلد

 

واصل فريق وادي دجلة مواليد 2014 بقيادة محمد مصطفى المدير الفني، سلسلة الانتصارات المتتالية بتحقيق الفوز الثاني على التوالي.

وحقق دجلة الفوز الأول على نادى الشرق الأدنى بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، أحرز الأهداف اللاعبان إياد محمد وحسن أحمد.

ونجح دجلة في تحقيق الفوز الثاني على التوالي بالبطولة، على حساب نادي سماش بنتيجةهدفين نظيفين.

وأحرز أهداف دجلة في مرمى سماش اللاعب على حسن وآسر، ليتصدر وادي دجلة المجموعه بالفوز الثاني على التوالي.

فريق دجلة 2014 يلفت الأنظار


واستطاع فريق 2014 لفت الأنظار هذا الموسم بأداء مميز أمام المنافسين، حيث أكد أحمد جمال مدير القطاع على ثقته في تحقيق أفضل شيء ممكن خلال هذا الموسم، خاصة مع وجود لاعبين مميزين بالفريق وكادر إداري جيد على رأسه أيمن مرسب المدير الإداري لفريق 2014.

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