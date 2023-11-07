من على جبل المقطم.. ابنة عمرو دياب تثير غضب المتابعين.. اعرف السبب

أثارت جنا عمرو دياب استياء جمهورها ومتابعيها بعد نشرها مقطع فيديو في ظهورها الأخير، حيث كشفت عن تواجدها في مصر.

نشرت جنا عمرو دياب مقطع فيديو على حسابها الرسمي في موقع "إنستجرام"، وظهرت في المقطم وهي جالسة على الحصيرة فوق الجبل.

وانتقد الجمهور جنا عمرو دياب من خلال التعليقات على الفيديو، حيث قيل في بعض التعليقات:" ملقتيش مكان تتصورى فيه غير ده , من مصر الجميلة مفرجتيش صحابك الاجانب الا على المقطم , كان المفروض تظهرى بلدك فى مكان أحسن ".

جنا عمرو دياب تدعم القضية الفلسطينية

علقت جنا، ابنة الفنان عمرو دياب، على الأوضاع في غزة، عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “ادعو ان يستيقظ الأطفال يوماً على أصوات العصافير وليس انفجار القنابل”.

جنا عمرو دياب تسبب فى أزمة على السوشيال ميديا

تسببت جنا ابنة عمرو دياب في أزمة على السوشيال ميديا بسبب أحدث صورها التي طرحها على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام.



وظهرت جنا ابنة عمرو دياب بمظهر غير لائق بصحبة صديقها وهو ما عرضها لكثير من الانتقادات والتعليقات السلبية عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

جنا تحتفل بعيد ميلاد والدها

من جانب اخر، حرصت "جنا" ابنة الهضبة عمرو دياب على تهنئة والدها بعيد ميلاده الـ62، وذلك من خلال رسالة قامت بإرسالها له على هاتفه الخاص وقامت بنشر صورة ضوئية منها على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام.



وفوجئت “جنا” برد عمرو دياب عليها، حيث أكد لها أنه فى الاستديو وهو ما دفع جنا لنشر الصورة على سبيل الهزار مع رواد صفحتها على انستجرام.