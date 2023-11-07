تامر حسنى يكشف عن إصابته بالاكتئاب وطريقة علاج طنين الأذن |فيديو

كشف الفنان تامر حسني، عن تعرضه ومعظم الأشخاص للاكتئاب بسبب الأحداث المؤلمة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، موضحاً مرورهم بحالة "طنين الأذن"، وكيفية معالجتها.

وشارك تامر حسنى عبر حسابه بتطبيق إنستجرام فيديو يوضح كيفية العلاج من “طنين الأذن” وكتب :" صباح الخير معلش هو موضوع بره الاحداث اللي بنعيشها شويه بس مرتبط ارتباط نفسي .. الفترة دي زادت الشكوى عند ناس كتير بسبب الاكتئاب و الحزن من الاحداث الحالية او غيرها و الحقيقة اني واحد منهم الاكتئاب ده ممكن يبقى سبب في حاجه اسمها (( طنين الاذن )) و ممكن تيجي برضو من حاجات تانية و التعب ده هو ان الشخص فجأة يسمع صفارة او ما يشبه في اذنه طول الوقت و مش بتروح ابداً و ملهاش علاج و ناس بقالها سنين كتير بتعاني منه و عايشين بيها".

وأضاف :" الحقيقه الڤيديو ده ممكن يبقى سبب في علاج ناس كتير ان شاء الله .. ارجوكم ارجوكم ابعتوه لكل الناس عشان ممكن حد من حبايبكم يكون عنده و انت متعرفش ده غير طبعاً اهالينا في غزه الله يكون في عونهم من كده و اكتر".

وتابع :"هي طريقه علاجيه سهله هتتعمل زي ما في الڤيديو ممكن تخفوا من اول مره و ممكن تكرروا الطريقة دي ٨ مرات لو بتتحسن كرره كل يوم لحد ما تخف تماماً و لو جسمك مستجابش للطريقة دي خد الحل الثاني ادويه ڤيتامين zinc و milga و مع الوقت هيتحسن ان شاء الله …اللي خلاني اكتب عنه ان بعض الدكاتره بيصنفوه انه مالوش علاج و على المريض انه يتعايش معاه طول عمره و الطريقة دي بالفعل جابت نتيجة عظيمه الحمد لله .. يبقى حرام عليا لو منشرتوش …طبعاً كل واحد يرجع لدكتوره لو حابب و ربنا يشفي الجميع و يحفظ غزه و اهل غزه و برضو هفضل ادعي و اقول معجزه من عندك يارب ".

صباح الخير معلش هو موضوع بره الاحداث اللي بنعيشها شويه بس مرتبط ارتباط نفسي .. الفتره دي زادت الشكوه عند ناس كتير بسبب الاكتئاب و الحزن من الاحداث الحاليه او غيرها و الحقيقه اني واحد منهم الاكتئاب ده ممكن يبقى سبب في حاجه اسمها (( طنين الاذن )) و ممكن تيجي برضو من حاجات تانيه… pic.twitter.com/fSdAbeLB8f — Tamer Hosny (@tamerhosny) November 7, 2023

يذكر أن اعتذر الفنان تامر حسني عن جولة غنائية عالمية من 20 حفلة في أشهر بلدان العالم و40 حفل زفاف داخل و خارج مصر، وذلك تضامنا مع أحداث غزة.

وأوقف تامر حسني، إصدار باقي ألبومه الحديث “هرمون السعادة” و ايضاً أوقف تحضيرات فيلمه القادم.