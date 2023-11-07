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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد ..لحظة خروج مواطن من تحت الأنقاض.. وناج آخر يتحدى وزير القنبلة النووية

الناجي الفلسطيني
الناجي الفلسطيني

رصدت عدسات المصورين الفلسطينين اللحظات الأولى لخروج مواطن فلسطيني من تحت الأنقاض في خانيونس بعد قصف الاحتلال لمنزله، وفق ما ذكر راديو صوت فلسطين.

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وخرج الناجي من تحت الأنقاض ولايدري بعد ما حدث لأهله الذين يتم  البحث عنهم.
وتظهر الصورة الناجي وهو في حالة يرثى لها شاكرا الله على النجاة ومنخرطا في الوقت ذاته في البحث عن أهله.

هذا فيما تحدى ناج آخر من القصف الوزير الإسرائيلي الذي طالب بضرب ‎غزة بقنبلة نووية.
وقال أمام الكاميرات والصحفيين وجمهور غزة من حوله أن القصف لن يجعلهم يتركون بلدهم وأن هذه ارضهم التي لن يخرجوا منها حتى لو ضربهم الصهاينة المجرمون بالسلاح النووي.

 

وخرج وزير الثقافة الإسرائيلي وصرح بأن ضرب غزة بالنووي يظل أحد الخيارات.

فيما استنكرت مصر و السعودية وروسيا ودول أخرى التصريح الخطير للوزير الإسرائيلي.

 

ووصل عدد شهداء إلى الآن 10388 منذ بدأ حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

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