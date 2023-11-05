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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صيد المقاومة للإسرائيليين من النقطة صفر.. وتدمير 24 مركبة في 24 ساعة|شاهد

عدوان ومقاومة شرسة
عدوان ومقاومة شرسة

استطاعت حركة حماس أن تحرز تقدما كبيرا  عبر تدمير عدد من الآليات والدبابات الإسرائيلية، في محاور القتال شمال غرب غزة.


ودمر المقاومون عددا من الآليات العسكرية ليضاف ذلك إلى ما سبق ودمرته المقاومة من آليات للمحتل.

 

وأظهر فيديو أن مقاتلي حماس استهدفوا دبابات وناقلات جند إسرائيلية، توغلت قرب الطريق الساحلي شمال غرب غزة، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

 

ودمرت الحركة  24 آلية إسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ذكرت أن "مقاتليها باغتوا القوات الإسرائيلية عن قرب، ودمروا هذه الدبابات جزئيا وكليا".

 

 الاحتلال بهجوم من جهة الشمال محاولا فصل شمال القطاع عن جنوبه من خلال وجود الجيش الإسرائيلي في شارع صلاح الدين، ومحاولة الوصول إلى شارع الرشيد لكن ذلك لا يفلح حتى الآن.


وذكرت  حركة حماس أن أكثر من 60 من الرهائن المحتجزين لديها فقدوا، بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة.


وأوضحت أن 23 جثة لمحتجزين لا تزال مفقودة تحت الأنقاض، مضيفة أنه لا يمكن الوصول إليها بسبب استمرار القصف الجوي الإسرائيلي على القطاع.

وارتقى أكثر من 9500 شهيد وأكثر من 23 ألف جريح، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء.
ووصل عدد شهداء الضفة الغربية إلى 147، والجرحى إلى أكثر من 2200.

 

وتهاجم قوات الاحتلال الإسرائيلي أهدافا مدنية في حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.


وأمس جدد وزير الخارجية الأمريكي جداله بحق الاحتلال في الدفاع عن نفسه بعد هجمات ٧ أكتوبر ورد على أسئلة الصحفيين حول أهمية حياة الفلسطينيين بأن على الاحتلال الدفاع عن نفسه مع الحرص على سلامة المدنيين.


وتزعم حكومة الاحتلال أنها تستهدف المنشآت  المدنية لأن حماس تتحصن فيها.

24 ساعة احتلال استمرار القصف الدبابات الإسرائيلية الآليات العسكرية الضفة الغربية الغارات الجوية المحتجزين شمال غرب غزة

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