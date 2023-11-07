استشهاد الصحفي محمد أبو حصيرة بعد قصف طائرات الاحتلال منزله بغزة

نعت وسائل الإعلام الرسمي الفلسطيني صحفي جديد ارتقى شهيدا مع استمرار الاحتلال لقتل الأبرياء والصحفيين في غزة.

ونعى الصحفيون شهيدهم الزميل في وكالة "وفا" محمد أبو حصيرة الذي ارتقى بعد قصف طائرات الاحتلال منزله بغزة.

وارتقى مع الشهيد عدد من أفراد عائلته.

وكان الاحتلال الصهيوني أقدم خلال الأيام الماضية على قتل عشرات الصحفيين في غزة.





ومنذ أيام ايضا، فقد الصحفي محمد العالول أربعة أطفال وثلاثة أشقاء في الانفجار الذي وقع في مخيم للاجئين وسط غزة في وقت متأخر من يوم السبت، حسبما قال العالول لشبكة CNN .

وقال العالول، وهو مصور صحفي مستقل لدى وكالة الأناضول التركية للأنباء، إن منزله دُمر في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مخيم المغازي للاجئين. كما عزا مسؤولو المستشفيات في غزة الانفجار إلى غارة جوية إسرائيلية.

ويظهر مقطع فيديو من مكان الحادث دمارًا واسع النطاق، حيث تضررت أو دمرت العديد من المباني.

رأيت ابني كنان. ابنتي رهف؛ رأيت أحمد ابني.. وقيس ولدي. رأيت إخوتي الثلاثة يستشهدون". قال العالول: “لقد رأيت أصدقائي الذين يستشهدون”.

