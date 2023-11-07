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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

أبو غزالة تلتقي ممثلي الاتحاد العام للأدباء العرب لبحث مناصرة القضية الفلسطينية

السفيرة هيفاء أبو
السفيرة هيفاء أبو غزالة ووفد اتحاد الكتاب

استقبلت السفيرة د. هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية اليوم 7 نوفمبر 2023 في مقر الأمانة العامة بالقاهرة وفد عن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب يضم ممثلين عن اتحادات كل من: المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية العراق، دولة فلسطين، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية.

جاء ذلك في إطار حرص جامعة الدول العربية على دعم المبادرات المدنية وجهود الأدباء والمثقفين والمفكرين العرب قي مناصرة القضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية، ولا سيما في ضوء ما يتعرض إليه قطاع غزة من عدوان همجي وإبادة جماعية وانتهاكات إسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة الصكوك الدولية لحقوق الإنسان ، وما أفرزته من وضع إنساني كارثي يستدعي تحركا دوليا رسميا وشعبيا للوقف الفوري لإطلاق النار وتغليب حكمة العقل عن إرادة التدمير والعمل على بناء السلام العادل والشامل بمنطقة الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين بما يمكن من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقد تمّ خلال اللقاء التطرق إلى الاستعدادات الجارية من قبل الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب لعقد دورة طارئة في القاهرة لبحث مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الوضع في قطاع غزة.

حيث تم التأكيد على ضرورة حشد الدعم للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل استرداد حقوقه غير قابلة للتصرف ودعم كافة مبادرات المجتمع المدني الرامية الى دحض الرواية الإسرائيلية ومناصرة القضية الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال في حق الأطفال والنساء والشيوخ وكافة أطياف الشعب الفلسطيني ومحاولاته الوحشية للتهجير القسري في محاولة لإعادة سيناريو النكبة.

وأكد الدكتور علاء عبد الهادي، الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، التزام المثقفين والكتاب والأدباء والشعراء والنقاد العرب بواجبهم القومي في دعم صمود أهالي غزة وكافة الشعب الفلسطيني في مقاومته الباسلة واستماتته البطولية في الدفاع عن أرضه واستعادة حقوقه المشروعة.

كما تمّ استعراض أبرز أوجه التعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب وسبل مزيد تفعيل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين في 1 فبراير 2022.

الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الأردنية الهاشمية الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية الدولة الفلسطينية الدولة الفلسطينية المستقلة الجمهورية اللبنانية الجمهورية العربية السورية

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