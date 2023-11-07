عاجل
الحكومة تحمي المواطنين.. خطة ميدانية لردع السائقين المتلاعبين بعد تحريك أسعار البنزين البيئة: ضرورة توحيد الصوت العربي لوضع تغير المناخ في قلب الاحتياجات الإنسانية أخبار التكنولوجيا|كيف ساعد الذكاء الاصطناعي في مواجهة أزمة التغير المناخي؟..ومواصفات خارقة لهواتفOppo Find X القادمة مساعد رئيس المجتمعات العمرانية الجديدة يجري جوله تفقدية بمنطقة غرب المطار بأكتوبر الجديدة أستاذ طاقة: التصعيد في غزة يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

العالم الهولندي يحذر من زلزال بسبب القصف الإسرائيلي.. وأستاذ جيولوجيا يوضح الأمر

صدى البلد

واصل الهولندي فرانك هوغربيتس تغريداته المخفية، وحذر من وقوع زلزال كبير بمنطقة الشرق الأوسط نتيجة كم المتفجرات التي قصفتها إسرائيل على غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر؛ مؤكدا أن ذلك قد يؤدي إلى زلزال كبير بالمنطقة.

زلازل بسبب القصف الإسرائيلي.. الهولندي يثير الرعب 

وعبر منصة إكس؛ غرد العالم الهولندي المثير للجدل على حسابه قائلا: "على العالم أن يجبر إسرائيل على وقف هذا الجنون، وبصرف النظر عن الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، فإن هذا القصف سيكون له في نهاية المطاف تأثير زلزالي كبير على المنطقة، وسيؤدي إلى تسريع حدوث زلزال كبير على طول البحر الميت".

وتعليقا على ذلك التحذير، قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن تحذيرات الهولندي مبالغ بيها بشكل كبير وأن كلامه لا يستند إليه، مشيرا إلى أن كم المتفجرات التي قصفتها إسرائيل على غزة منذ اندلاع الحرب لم ترتكز كلها مجمعة في منطقة واحدة لنقول أنها سوف تسبب زلزال كبير.

البحر الميت التي تطل عليها فلسطين يحدث بيه الكثير من الزلازل 

وأوضح شراقي في تصريحات خاصة ل صدى البلد، أن المنطقة الفلسطينية تقع وتطل على البحر الميت والذي يعد إمتداد الاخدود الإفريقي، ولهذا فإن تلك المنطقة  من أكثر المناطق النشطة المناطق النشطة زلزاليا، حيث أن غزة تبعد عن ذلك البحر نحو 100 الي 200 كيلو فقط وتلك تعد مسافة قريبة وليست بكبيرة.

أشار استاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أنه على الرغم من كثرة الزلزال التي تحدث في البحر الميت ولكن دائما ما تكون زلزال أقل من المتوسطة حيث تقع أغلبها بقوة أقل من 5 ريختر حيث تتراوح قوة الزلازل في المنطقة  من 4 الي 5 ريختر، ولهذا نقول عليها زلازل متوسطة القوة لأنها لم تتجاوز الخمسة ريختر، وأنه يعد من النادر والغير متوقع أن يحدث زلزال تفوق قوته القوة المذكورة سابقاً.

المتفجرات التي قصفتها إسرائيل على غزة لن تكون سبب رئيسي في حدوث زلازل 

وأضاف أن كم المتفجرات التي قصفتها إسرائيل على غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، أن كان قد وصل إلي 25 الف طن كام يقال، فهذا لا يعني أنها قنبلة واحده وانفجرت في مكان واحد بل على العكس فتلك قنابل متفرقة موزعة على اكثر من شهر حتي الآن، لذلك فإن تلك التفجيرات سطحية ولا تصل إلي درجة أن تؤثر في نشاط زلزالي غير طبيعي، وربما تصادف نشاط زلزالي مع القصف ولكن القصف فيس العامل الأساسي والمحرك لها.

وشكر الدكتور الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الهولندي فرانك هوغربيتس حيث قال " هو متعاطف مع الشعب الفلسطيني وغير راضي عن افعال إسرائيل الغاشمة " مشيراً إلي أنه كان قد قام منذ فترة مع بداية القصف الإسرائيلي في نشر خريطة فلسطين قبل عام 1948 وبعد عام 1948 ليوضح فيها أن الدولة الفلسطينية في تأكل وفى طريقها الي أن تصبح إسرائيل بالكامل، ولم يبقي الشعب كله سوء غزة والتي تعمل إسرائيل في الوقت الحالي على تهجير أهلها.

وأكمل أن لعل ما نشره الهولندي يثير تعاطف المجتمع الدولي والغربي ويقوموا بوقف اسرائيل عند هذا الحد وان لا تتمادي في قصفها وان تتوقف، وبالتأكيد هذا شعور يشكر له وموقف نبيل منه، وهو قال كلمته في القضية بصفته انسان ونشكره على الرأى لانه متوافق مع الحقيقة .

ولكن بشأن أن يصل القصف الإسرائيلي الي احداث زلزال أمر مبالغ فيه وان المعلومات العلمية التي ذكرها غير صحيحة وسبق وأن اطلقت عليه لقب يوتيوبر ولدي تحفظات كبيرة علية وعلى تخصصه وعلى المؤسسة التي ينتسب لها إذا كانت علمية ام لا.

زلازل زلازل بسبب القصف الإسرائيلي القصف الإسرائيلي الهولندي فرانك هوغربيتس العالم الهولندي عباس شراقي الدكتور عباس شراقي البحر الميت المنطقة الفلسطينية المتفجرات التي قصفتها إسرائيل على غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

السيسي يبحث تطورات الأوضاع في غزة مع عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك

مدرب مفاجأة.. هل يتعاقد الزمالك مع قاهر الأهلي خلفا لـ أوسوريو؟

ترشيحاتنا

السعودية تعلن تأجيل انعقاد القمة العربية الأفريقية بسبب الأوضاع في غزة

رونالدو على موعد مع تحطيم رقم قياسي جديد مع النصر السعودي

فرنسا توجه الشكر لـ مصر للمساعدة في إجلاء مواطنيها من غزة

بيان مهم من حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

توقيع اتفاقيات شراكة لـ4 شركات مع الأعلى لصناعة السيارات لبدء إصدارها بمصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار السجائر الجديدة.. ماذا يحدث للجسم عند تدخينها يوميا؟

عيب| تفاصيل اتهامات فاضحة لـ محمد صبحي..وحارس الزمالك يوضح ..القصة الكاملة

عادة يومية تؤثر على الخصوبة لدى الشباب | دراسة صادمة

بعد دفاعها عنه.. من هي زوجة بيومي فؤاد؟

فيديو

بعد أنباء تورط حارس الزمالك.. حكم الشرع في المراهنات

أجواء رعب .. شروط مختطفي والد نجم ليفربول لإطلاق سراحه /فيديوجراف

10 آلاف شهيد حتى الآن وتدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي|تطورات الأحداث في غزة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ