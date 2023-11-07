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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بقرار من القصبي.. تعيين أسامة قابيل وكيلا لمشيخة الطرق الصوفية بالقاهرة

الدكتور أسامة قابيل
الدكتور أسامة قابيل

أصدر الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، قرارا بتعيين الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، وكيلًا للمشيخة العامة للطرق الصوفية عن محافظة القاهرة.

وجاء القرار بعد الإطلاع على القانون ١١٨ لسنة ١٩٧٦ الخاص بنظام مشيخة الطرق واللائحة التنفيذية، والقرار رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢٣ الصادر من المشيخة العامة الطرق الصوفية، بتعيين الدكتور أسامة قابيل وكيلا للمشيخة العامة عن محافظة القاهرة صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية أحمد قنديل

وقال الدكتور أسامة قابيل، إنه يشكر الدكتور عبد الهادي القصبي، على هذه الثقة الكبيرة، داعيا الله أن يوفقه دومًا لتقديم ما ينفع الناس ويمكث في الأرض.

يذكر أن الدكتور أسامة محمد السيد عز قابيل هو عالم من علماء الأزهر الشريف خريج الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومُحاضر ومدرب معتمد بإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، وأيضًا محاضر ومدرب معتمد بمعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعضو اتحاد المبدعين العرب التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وعضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف.

المجلس الأعلى للطرق الصوفية الصوفية أسامة قابيل علماء الازهر الازهر الشريف

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