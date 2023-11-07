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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة تشهد فعاليات انطلاق برنامج الحوكمة ومكافحة الفساد الإدارى

هند عبد الحليم نائب
هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة

شهدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، فعاليات انطلاق برنامج الحوكمة ومكافحة الفساد الإدارى والذى نظمته المحافظة من خلال إدارة التدريب علي مدار ثلاثة أيام بحضور ٥٢ متدرب من العاملين بالأحياء والمدن والأجهزة التابعة للمحافظة.

وذلك تنفيذاً لرؤية الدولة المصرية نحو تطبيق معايير الشفافية والنزاهة وتطبيق منظومة جديدة لاحداث التطوير المؤسسي على مستوى الجهاز الإدارى للدولة وفي إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتطوير مهارات العاملين بالوظائف القيادية والإشرافية، وإكسابهم المعلومات المهمة حول مكافحة الفساد، والحد من انتشاره من خلال عقد عدد من الفعاليات وورش العمل.

وأكدت هند عبد الحليم، أن البرنامج التدريبي يأتي في ضوء سعى المحافظة نحو تنمية قدرات ورفع كفاءة العاملين بالاحياء والمدن والأجهزة التابعة للمحافظة ، وفي إطار ايمان المحافظة وأجهزتها التنفيذية برؤية الدولة وسعيها لتطبيق معايير الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد الإدارى وتحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال العمل على  تنمية وبناء القدرات البشرية للجهاز الاداري للدولة في مجالات الحوكمة المؤسسية والحوكمة الرقمية والتحول الرقمي.

وأضافت أن البرنامج التدريبى يهدف إلى إيصال وتوضيح المفهوم الحقيقي لمفهوم الحوكمة للمتدربين وهي الإدارة الجيدة لجميع المؤسسات في الدولة من خلال سياسات وآليات وممارسات تقوم علي الشفافية والمشاركة والمساءلة وسيادة القانون ومكافحة الفساد والسعي لتحقيق العدالة وعدم التمييز بين المواطنين والاستجابة لإحتياجاتهم وتحري الكفاءة للوصول بالسياسات والخدمات لأعلي مستوي من الفعالية والجودة بما يرضي 
المواطنين.

وقامت نائب المحافظ، بإلقاء اولى محاضرات البرنامج التدريبى بجانب عدد من المحاضرين وهم المستشار أحمد عبد المنعم والدكتور أحمد الغندور و نرمين زكريا صليب و انصاف فارس وشوقى محمد شوقى.

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