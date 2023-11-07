استمر 3 ساعات.. إعلامي شهير يعلن كواليس التحقيق مع نجم الزمالك

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي انتهاء التحقيق مع أحمد فتوح الذي استمر ٣ ساعات .

وكتب مهيب ، من خلال حسابه الشخصي اكس : " التحقيق مع أحمد فتوح استمر لما يقرب من 3 ساعات.. استنونا بليل بكواليس وأسرار هامة في التحقيق مع اللاعب ونص اللي قاله واللي هيحصل في برنامج "اللعيب".

وقرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، الأحد الماضي، عرض الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي للبيع، بسبب عدم الالتزام بالضوابط التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي.

ويلتقى الزمالك مع بيراميدز فى السابعة غدًا الأربعاء باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى بطولة كأس مصر.