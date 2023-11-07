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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابني وأخويا وصديقي.. هشام عباس يحتفل بعيد ميلاد نجله

هشام عباس
هشام عباس

احتفل الفنان هشام عباس بعيد ميلاد ابنه علي، حيث نشر له صورًا وهو برفقته، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وعلق هشام عباس، قائلًا: عيد ميلاد سعيد يا علي بارك الله في كل خطوة وكل ابتسامة وكل يوم في حياتك، أحبك يا ابني وأخويا وصديقي.

هشام عباس يهنئ ابنته تمارا بعيد ميلادها

وهنأ الفنان هشام عباس ابنته تمارا مؤخرًا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وظهر هشام عباس برفقة ابنته وعلق قائلا: "عيد ميلاد سعيد تمارا يا أجمل وأروع أميرة ".

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حميد الشاعري وهشام عباس يشعلان مهرجان الفن الجميل.. صور

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مهرجان الفن الجميل

وأحيا الفنان هشام عباس خلال الأيام الماضية عن حفله الغنائي الذى أقيم ضمن فعاليات مهرجان الفن الجميل، حيث ظهر بصحبة الفنان حميد الشاعري وأشعلوا المسرح بباقة من أغانيهم المميزة والتى كان من أبرزها الدويتو الأشهر لهما “عيني”.

شارك في مهرجان الفن الجميل، مجموعة من الفنانين الكبار وأبرزهم الفنان هاني شاكر وهشام عباس وحميد الشاعري وإيهاب توفيق، وأٌقيم الحفل على خشبة مسرح مارينا مول أبو ظبي ، ويعتبر هذا الحفل من أبرز وأهم الحفلات التى أقيمت خلال الفترة الماضية حيث أنه جمع أبرز نجوم مصر .

وقال هشام عباس، في لقاء خاص مع موقع “صدى البلد” مؤخرًا ،أنه يقوم حاليًا بالتحضير لألبوم غنائي جديد، وانتهى من تسجيل 5 أغانٍ جديدة، مشيرًا إلى أنه يتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين من بينهم: عزيز الشافعي، وحسن دنيا، وأيمن بهجت قمر، ومحمد يحيى، والموزع أسامة عبد الهادي.

 

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