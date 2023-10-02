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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تماره أجمل وأروع أميرة هشام عباس يهنئ ابنته بمناسبة عيد ميلادها شاهد

هشام عباس وابنته
هشام عباس وابنته

هنآ الفنان هشام عباس ابنته عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام


 

وظهر هشام عباس  برفقة ابنته وعلق قائلا:"عيد ميلاد سعيد تماره يا أجمل وأروع أميرة ".

 

يستعد المطرب هشام عباس لإحياء حفل غنائي اليوم أمام متحف الحضارات.

وبدا هشام عباس الترويج للحفل على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام بطرح صورة البوستر الدعائيللحفل وعلق عليه قائلا: أتشرف بالغناء بحفل الاحتفال بـ 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد.. تحيا مصر".

ألبوم هشام عباس 

كشف الفنان هشام عباس، عن أعماله الفنية المقبلة، والتي يحضر لها في الوقت الحالي، وقال هشام عباس، أنه يقومحاليًا بالتحضير لألبوم غنائي جديد، وانتهى من تسجيل 5 أغاني جديدة، مشيرًا إلى أنه يتعاون فيها مع عدد منالشعراء والملحنين من بينهم: عزيز الشافعي، حسن دنيا، أيمن بهجت قمر، محمد يحيى، والموزع أسامة عبدالهادي.
 

ألبوم هشام عباس أكتوبر المجيد بمناسبة عيد ميلاده تحيا مصر حفل غنائي عزيز الشافعي متحف الحضارات نصر أكتوبر المجيد

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