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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

"أوقفوا الإبـ.ادة الجماعية".. مطرب أمريكي يهاجم الاحتلال الإسرائيلي أمام جماهيره

ماكليمور
ماكليمور

فاجأ المطرب الأمريكي الشهير ماكليمور، آلاف الجماهير الحاضرين لحفلته المفتوحة في أمريكا بكلمات هزت أرجاء المكان، حيث أدان ما سماه الإبادة الجماعية ضد المدنيين التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في أهل قطاع غزة منذ أكثر من شهر.

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وفي حفله الموسيقي الذي احتشد الآلاف له في ساحة مفتوحة، قال "ماكليمور"، “لا يسعني في هذه المناسبة أن أتحدث عن ابشع انتقام نشاهده جميعا ضد الأبرياء في غزة، حيث يباد الآلاف من المواطنين داخل القطاع على يد قوات الجيش الإسرائيلي أمام نظر العالم ولا يحرك المجتمع الدولي ساكنا”.

وأثارت تلك الكلمات الحماسية جنون الحضور الذين هتفوا “الحرية لغزة” وتعالت الصيحات “أوقفوا الإبادة الجماعية” 

وحظر ماكليمور بشعبية واسعة في أمريكا حيث وصل معجبيه على موقع تيك توك فقط أكثر من ٢٦ مليون.

 

ويذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر ضد الأطفال والنساء العزل في مدن غزة منذ أكثر من شهر متواصل بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية دون تدخل من المجتمع الدولي.

 

إضافة إلى ذلك يستمر الاحتلال في قطع جميع سبل الحياة الآدمية من الغذاء والماء والوقود على السكان المدنيين.

ماكليمور أمريكا الاحتلال الاسرائيلي

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