فلسطين.. أكثر من 13500 شهيد ومفقود في غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي

أفاد الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، بسقوط أكثر من 13500 شهيد ومفقود منذ بداية العدوان الإسرائيلي علي القطاع.

وأوضح الإعلام الحكومي في غزة، أن “هناك 4237 شهيدا من الأطفال منذ بداية العدوان الإسرائيلي”.

وأكد أن “40 ألف وحدة سكنية تعرضت للهدم الكامل حتى الآن”، لافتا إلي أن “مليون ونصف من النازحين يقيمون في مراكز الإيواء من مدارس ومستشفيات”.

وفي وقت سابق من اليوم، حذرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، من شح المياه في قطاع غزة وسياسة الاحتلال الإسرائيلي الذي يستخدم العقاب الجماعي وقطع إمدادات المياه للضغط على المدنيين لتهجيرهم من منازلهم وأماكن سكناهم.

وقالت حركة حماس في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي قطع كافة إمدادات المياه عن قطاع غزة، وخصوصاً عن مدينة غزة ومحافظة شمال غزة، ما دفع المواطنين إلى شرب مياه غير صالحة بعد أن قام الاحتلال بقصف ما تبقى من خزانات مياه بصواريخ وطائرات أمريكية.