عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين.. أكثر من 13500 شهيد ومفقود في غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي

قطاع غزة
قطاع غزة

أفاد الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، بسقوط أكثر من 13500 شهيد ومفقود منذ بداية العدوان الإسرائيلي علي القطاع.

وأوضح الإعلام الحكومي في غزة، أن “هناك 4237 شهيدا من الأطفال منذ بداية العدوان الإسرائيلي”.

وأكد أن “40 ألف وحدة سكنية تعرضت للهدم الكامل حتى الآن”، لافتا إلي أن “مليون ونصف من النازحين يقيمون في مراكز الإيواء من مدارس ومستشفيات”.

وفي وقت سابق من اليوم، حذرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، من شح المياه في قطاع غزة وسياسة الاحتلال الإسرائيلي الذي يستخدم العقاب الجماعي وقطع إمدادات المياه للضغط على المدنيين لتهجيرهم من منازلهم وأماكن سكناهم.

واشنطن: 400 مواطن أمريكي غادروا قطاع غزة

أرقام مفزعة.. بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن نزوح المواطنين من غزة

وقالت حركة حماس في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي قطع كافة إمدادات المياه عن قطاع غزة، وخصوصاً عن مدينة غزة ومحافظة شمال غزة، ما دفع المواطنين إلى شرب مياه غير صالحة بعد أن قام الاحتلال بقصف ما تبقى من خزانات مياه بصواريخ وطائرات أمريكية.

العدوان الإسرائيلي غزة فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

الزمالك في موقف صعب| أحمد فتوح إلى الأهلي.. ضربة قبل مواجهة بيراميدز.. وهذا مهندس “رحيل أوسوريو”

موضوعات متعلقة

لن نتوقف.. نتنياهو يعترف بتكبد إسرائيل خسائر مؤلمة

ضربة قوية لإسرائيل.. الكونجرس الأمريكي يفشل في دعم تل أبيب

أرقام مفزعة.. بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن نزوح المواطنين من غزة

وزير خارجية تركيا يرفض معانقة نظيره الأمريكي |تفاصيل

بيان مهم من حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن

السعودية تعلن نتائج مفاوضات جدة بين الجيش السوداني والدعم السريع

لبنان.. الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في أجواء بيروت

العراق يتبرع بـ 10 ملايين لتر من الوقود لمستشفيات غزة

ترشيحاتنا

نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار في غزة.. ويوجه تحذيرا لحزب الله

وفاة والدة الفنانة سلوى محمد علي.. تعرف على موعد الجنازة

أحمد عيسى من بورصة لندن: نسعى لزيادة فرص الاستثمار السياحي في مصر

بسبب فلسطين.. أحمد موسى يفضح "بي بي سي" على الهواء

لأول مرة.. الجيش الإسرائيلي: نقاتل الآن ضد حماس في وسط مدينة غزة

إجراء عاجل من تركيا ضد الشركات الداعمة لـ إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تقرب هذا المستنقع|من هي زوجة بيومي فؤاد وكيف دافعت عن زوجها؟

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

من 3 لـ 17 يوما.. أعراض صادمة تؤكد الإصابة بمرض جدري القرود

بعد زيادة أسعار السجائر.. اكتشف طرق الإقلاع عن التدخين

فيديو

بعد أنباء تورط حارس الزمالك.. حكم الشرع في المراهنات

أجواء رعب .. شروط مختطفي والد نجم ليفربول لإطلاق سراحه /فيديوجراف

10 آلاف شهيد حتى الآن وتدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي|تطورات الأحداث في غزة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ