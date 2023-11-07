واشنطن: 400 مواطن أمريكي غادروا قطاع غزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها ساعدت أكثر من 400 مواطن أمريكي مقيمين دائمين وغيرهم على مغادرة قطاع غزة.

وقبل قليل، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن 5000 شخص فروا سيرا على الأقدام إلى جنوب غزة خلال 4 ساعات أمس الإثنين.

وأضاف المكتب أنه "نظراً لتعرض الطرق المؤدية إلى تقاطع المعبر الرئيسي في قطاع غزة لأضرار جسيمة، لم يكن من الممكن الوصول إليه إلا سيراً على الأقدام".

وتابع: "أفادت عائلات بأكملها، بما في ذلك الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، أنهم يسيرون لمسافات طويلة حاملين أمتعتهم الشخصية بأيديهم".

وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إلى أن حوالي 1.5 مليون شخص في غزة نزحوا داخليا، ومن بينهم، يعيش حوالي 717,000 شخص في 149 منشأة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، و122.000 في المستشفيات والكنائس والمباني العامة، و110,000 شخص في 89 مدرسة غير تابعة للأونروا، والباقي يقيمون مع عائلات مضيفة.