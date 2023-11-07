عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أرقام مفزعة.. بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن نزوح المواطنين من غزة

غزة
غزة

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، اليوم الثلاثاء، أن 5000 شخص فروا سيرا على الأقدام إلى جنوب غزة خلال 4 ساعات يوم الاثنين.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بيان له وفقا لشبكة CNN: "نظراً لتعرض الطرق المؤدية إلى تقاطع المعبر الرئيسي في قطاع غزة لأضرار جسيمة، لم يكن من الممكن الوصول إليه إلا سيراً على الأقدام". 

وأضاف المكتب: "أفادت عائلات بأكملها، بما في ذلك الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، أنهم يسيرون لمسافات طويلة حاملين أمتعتهم الشخصية بأيديهم".

وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إلى أن حوالي 1.5 مليون شخص في غزة نزحوا داخليا، ومن بينهم، يعيش حوالي 717,000 شخص في 149 منشأة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، و122.000 في المستشفيات والكنائس والمباني العامة، و110,000 شخص في 89 مدرسة غير تابعة للأونروا، والباقي يقيمون مع عائلات مضيفة.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة، يستضيف مركز تدريب خان يونس، وهو ملجأ الأونروا الأكثر اكتظاظا بالسكان، أكثر من 22,000 نازح داخليا، بمساحة للشخص الواحد أقل من مترين مربعين، ويتشارك ما لا يقل عن 600 شخص في مرحاض واحد.

وأعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بيانه، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دعا سكان محافظتي غزة وشمال غزة إلى التحرك جنوبا، وفتح ممر بين الساعة 10 صباحا و2 ظهرا.

فرنسا توجه الشكر لـ مصر للمساعدة في إجلاء مواطنيها من غزة

العراق يتبرع بـ 10 ملايين لتر من الوقود لمستشفيات غزة

الأمم المتحدة أوتشا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية غزة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الاونروا خان يونس جيش الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

الزمالك في موقف صعب| أحمد فتوح إلى الأهلي.. ضربة قبل مواجهة بيراميدز.. وهذا مهندس “رحيل أوسوريو”

موضوعات متعلقة

فرنسا توجه الشكر لـ مصر للمساعدة في إجلاء مواطنيها من غزة

أستاذ طاقة: التصعيد في غزة يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي وأسعار النفط

السعوديون يتبرعون بـ 403 ملايين ريال لإغاثة شعب فلسطين في غزة

العراق يتبرع بـ 10 ملايين لتر من الوقود لمستشفيات غزة

رسالة عاجلة من الخارجية الفلسطينية لدول العالم بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة

الأونروا: 15% من مرافقنا بقطاع غزة تعرضت للقصف الإسرائيلي

تايلاند تكشف عن تطورات جديدة بشأن مواطنيها المحتجزين في غزة

ترشيحاتنا

نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار في غزة.. ويوجه تحذير لحزب الله

الموت يفجع الفنانة سلوى محمد علي .. تعرف على موعد الجنازة

أحمد عيسى من بورصة لندن: نسعى لزيادة فرص الاستثمار السياحي في مصر

بسبب فلسطين.. أحمد موسى يفضح "بي بي سي" على الهواء

لأول مرة.. الجيش الإسرائيلي: نقاتل الآن ضد حماس في وسط مدينة غزة

إجراء عاجل من تركيا ضد الشركات الداعمة لـ إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تقرب هذا المستنقع|من هي زوجة بيومي فؤاد وكيف دافعت عن زوجها؟

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

من 3 لـ 17 يوما.. أعراض صادمة تؤكد الإصابة بمرض جدري القرود

بعد زيادة أسعار السجائر.. اكتشف طرق الإقلاع عن التدخين

فيديو

بعد أنباء تورط حارس الزمالك.. حكم الشرع في المراهنات

أجواء رعب .. شروط مختطفي والد نجم ليفربول لإطلاق سراحه /فيديوجراف

10 آلاف شهيد حتى الآن وتدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي|تطورات الأحداث في غزة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ