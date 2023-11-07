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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اسرائيل تعثر على رفات 10 من مواطينها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، العثور على بقايا رفات ضحايا من الأسرى الإسرائيليين الذين لقوا مصرعهم في الغارات على قطاع غزة.

وكتبت وزارة الدفاع الاسرائيلية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “اكس”، “تويتر” سابقا: “لقد قمنا بالبحث في رماد الضحايا والتعرف على بقايا من أفراد شعبنا، حيث عثرنا على ما لا يقل عن 10 أشخاص باستخدام التقنيات الأثرية بمساعدة هيئة الآثار الإسرائيلية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، اليوم الثلاثاء، توقف جميع مخابز محافظتي غزة وشمال غزة بسبب الاستهداف الإسرائيلي الممنهج، ما ينذر بكارثة خطيرة بعد توقف المخابز وانقطاع مياه الشرب.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، في تصريحات صحفية، إن نحو 900 ألف مواطن لا يزالوا موجودين في محافظتي غزة وشمال غزة، مضيفًا أن المقيمين بمراكز الإيواء بمحافظتي غزة وشمال غزة لم يسلموا من القصف الإسرائيلي.

وأوضح أن “ما يظهر للإعلام من مجازر إسرائيل وجرائمها لا يمثل إلا نسبة ضئيلة من الواقع"، مشددًا على أن “عدم توفر مياه الشرب في محافظتي غزة وشمال غزة دفع السكان لشرب المياه الملوثة".

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