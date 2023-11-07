عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا توجه الشكر لـ مصر للمساعدة في إجلاء مواطنيها من غزة

فرنسا
فرنسا

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إجلاء مجموعتين من المواطنين الفرنسيين من قطاع غزة يوم أمس عبر معبر رفح البري إلى مصر.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها عبر موقعها الرسمي: "استطاعت مجموعتان من الرعايا الفرنسيين مؤلفتان من موظفين وأسرهم، مغادرة قطاع غزة يوم أمس واليوم عبر معبر رفح، وهم الآن آمنون في مصر، حيث تتولى رعايتهم سفارة فرنسا وقنصليتنا العامة في القاهرة وموظفو مركز الأزمات والمساندة التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية". 

وأضافت الخارجية الفرنسية في بيانها، أنه بذلك يبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين نظمت فرنسا مغادرتهم من قطاع غزة إلى أكثر من 100 شخص.

وتابعت الوزارة: "يندرج هذا الهدف في صميم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها فرنسا، على غرار ما اضطلعت به وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا عند زيارتها إلى قطر والإمارات العربية المتحدة في 5 نوفمبر الماضي".

وأوضحت الوزارة أن فريق عمل القنصلية العامة في القدس تواصل مع المواطنين الفرنسيين الذين تم إجلاؤهم، ولا يزال يقوم بذلك تمهيدًا لإجلاء ما تبقى من الفرنسيين والموظفين الراغبين في مغادرة قطاع غزة.

ووجهت وزارة الخارجية الفرنسية الشكر إلى السلطات المصرية على مساعدتها في إجلاء الرعايا والموظفين وعائلاتهم الفرنسيين من قطاع غزة، لافته إلى أن فرنسا تقف إلى جانب مصر بهدف زيادة المساعدات الإنسانية التي ترسل إلى السكان في قطاع غزة.

مندوب فرنسا بالأمم المتحدة: بلادنا تدعم هدنة إنسانية فورية في غزة

الجارديان: تخوفات في فرنسا بعد انتشار رسومات لنجمة داوود على منازل اليهود

غزة وزارة الخارجية الفرنسية قطاع غزة مصر معبر رفح اوروبا فرنسا قطر الامارات وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا القدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

الزمالك في موقف صعب| أحمد فتوح إلى الأهلي.. ضربة قبل مواجهة بيراميدز.. وهذا مهندس “رحيل أوسوريو”

موضوعات متعلقة

مندوب فرنسا بالأمم المتحدة: بلادنا تدعم هدنة إنسانية فورية في غزة

الجارديان: تخوفات في فرنسا بعد انتشار رسومات لنجمة داوود على منازل اليهود

انتهازية سياسية.. لوبان تستغل حماس وتدعو لحماية اليهود في فرنسا

حصيلة خسائر فرنسا في هجوم 7 أكتوبر ترتفع إلى 40 قتيلًا

حمولة 3 طائرات .. فرنسا تقدم 54 طن مساعدات لغزة

مصرع عامل جراء العاصفة "سياران" في شمال غرب فرنسا

ترشيحاتنا

الموت يفجع الفنانة سلوى محمد علي .. تعرف على موعد الجنازة

أحمد عيسى من بورصة لندن: نسعى لزيادة فرص الاستثمار السياحي في مصر

بسبب فلسطين.. أحمد موسى يفضح "بي بي سي" على الهواء

لأول مرة.. الجيش الإسرائيلي: نقاتل الآن ضد حماس في وسط مدينة غزة

إجراء عاجل من تركيا ضد الشركات الداعمة لـ إسرائيل

متحدث الصحة في غزة: المستشفيات عاجزة عن تقديم أي خدمات| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تقرب هذا المستنقع|من هي زوجة بيومي فؤاد وكيف دافعت عن زوجها؟

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

من 3 لـ 17 يوما.. أعراض صادمة تؤكد الإصابة بمرض جدري القرود

بعد زيادة أسعار السجائر.. اكتشف طرق الإقلاع عن التدخين

فيديو

بعد أنباء تورط حارس الزمالك.. حكم الشرع في المراهنات

أجواء رعب .. شروط مختطفي والد نجم ليفربول لإطلاق سراحه /فيديوجراف

10 آلاف شهيد حتى الآن وتدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي|تطورات الأحداث في غزة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ