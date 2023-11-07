فرنسا توجه الشكر لـ مصر للمساعدة في إجلاء مواطنيها من غزة

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إجلاء مجموعتين من المواطنين الفرنسيين من قطاع غزة يوم أمس عبر معبر رفح البري إلى مصر.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها عبر موقعها الرسمي: "استطاعت مجموعتان من الرعايا الفرنسيين مؤلفتان من موظفين وأسرهم، مغادرة قطاع غزة يوم أمس واليوم عبر معبر رفح، وهم الآن آمنون في مصر، حيث تتولى رعايتهم سفارة فرنسا وقنصليتنا العامة في القاهرة وموظفو مركز الأزمات والمساندة التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية".

وأضافت الخارجية الفرنسية في بيانها، أنه بذلك يبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين نظمت فرنسا مغادرتهم من قطاع غزة إلى أكثر من 100 شخص.

وتابعت الوزارة: "يندرج هذا الهدف في صميم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها فرنسا، على غرار ما اضطلعت به وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا عند زيارتها إلى قطر والإمارات العربية المتحدة في 5 نوفمبر الماضي".

وأوضحت الوزارة أن فريق عمل القنصلية العامة في القدس تواصل مع المواطنين الفرنسيين الذين تم إجلاؤهم، ولا يزال يقوم بذلك تمهيدًا لإجلاء ما تبقى من الفرنسيين والموظفين الراغبين في مغادرة قطاع غزة.

ووجهت وزارة الخارجية الفرنسية الشكر إلى السلطات المصرية على مساعدتها في إجلاء الرعايا والموظفين وعائلاتهم الفرنسيين من قطاع غزة، لافته إلى أن فرنسا تقف إلى جانب مصر بهدف زيادة المساعدات الإنسانية التي ترسل إلى السكان في قطاع غزة.