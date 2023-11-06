حصيلة خسائر فرنسا في هجوم 7 أكتوبر ترتفع إلى 40 قتيلًا

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن الحكومة الفرنسية أعلنت عن ارتفاع عدد القتلى الفرنسيين في الهجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي إلى 40 قتيلا.

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسي إليزابيث بورن، إن عدد الضحايا من رعايا فرنسا ارتفع منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر إلى 40 قتيلًا.

وكانت مصادر دبلوماسية ذكرت لوكالة “رويترز”، أن فرنسا تعتزم استضافة مؤتمر دولي إنساني من أجل قطاع غزة.

وأوضحت "رويترز" أن المؤتمر سينظم في التاسع من نوفمبر الجاري.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد أطلقت عملية طوفان الأقصى ضد مستوطنات غلاف غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، وقتلت ما يقرب من 1400 مستوطن إسرائيلي، وتمكنت من أسر أكثر من 200 ما بين مدني وعسكري.

ورد الاحتلال الإسرائيلي بشن عدوان غاشم على قطاع غزة، تسبب في استشهاد الآلاف من الفلسطينيين، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 24000 شخص آخرين.