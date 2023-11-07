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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق يتبرع بـ 10 ملايين لتر من الوقود لمستشفيات غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، أنها قررت تزويد مستشفيات قطاع غزة بكمية 10 ملايين لتر من زيت الغاز، وذلك تضامنا مع سكان القطاع، الذين يعيشون أوضاع حرجة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

 

وقالت الحكومة العراقية، في بيان، إن "القرار يأتي من أجل التخفيف عن معاناة الأشقاء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان وحصار قوات الاحتلال الصهيوني"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع".

 

وأوضح البيان، أنه "تقرر التبرع بوقود زيت الغاز لمستشفيات غزة بكمية 10 ملايين لتر، تضامنا من العراق وشعبه مع أهالي القطاع".

وشهد قطاع غزة على مدار الأسابيع الماضية، أهوالا وجحيما جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، الذي أحال المدينة إلى مقبرة بحجم 360 ألف كم، هي مساحة قطاع غزة.

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الشعب الفلسطيني في غزة، بشن غارات جوية على كل بقعة في في القطاع فاستهدف منازل المواطنين العزل، والمستشفيات ودور العبادة والمرافق الصحية، ناهيك عن المدنيين الذين تجاوز عددهم 10 آلاف شهيد بينهم أكثر من 4 آلاف طفل.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي، مذابح عديدة من بينها مذبحة مستشفى المعمداني، إلى جانب قصف مجمع الشفاء الطبي الذي يعد أكبر مرفق صحي في القطاع، بالإضافة إلى إطلاق تصريحات متطرفة كان آخرها دعوة وزير التراث في حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى قصف غزة بقنبلة نووية.

وكانت المقاومة الفلسطينية شنت هجوما على مستوطنات غلاف غزة، في فجر السابع من أكتوبر الماضي، أسفر عن مقتل حوالي 1400 إسرائيلي وأسر ما يقرب من 250 إسرائيليا واقتيادهم إلى قطاع غزة، وأفرحت حركة المقاومة الإسلامية حماس، عن بعضهم خلال الشهر الماضي.

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