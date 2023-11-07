ما هدف إسرائيل من تحول الصراع في غزة إلى ديني؟..محمود الهباش يرد

أكد الدكتور محمود الهباش المستشار الديني للرئيس الفلسطيني، أن مصر تقدم دعما كبيرا للشعب الفلسطيني، مقدما الشكر لمصر على كل ما تقدم لفلسطين وقطاع غزة وشعبها ضد العدوان الإسرائيلي.



وأضاف الهباش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن معبر رفح المنفذ الوحيد للقطاع ومصر تقدم كل شيء للشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن مصر تقدم دعما معنويا وسياسيا وماديا لفلسطين وللشعب الفلسطيني.

وتابع الدكتور محمود الهباش المستشار الديني للرئيس الفلسطيني، أن ما يردده الحاخامات اليهود بشأن قرب نهاية إسرائيل وأنهم دولة دينية بالأساس كلها أمور تهدف لجذب اليهود من أنحاء العالم لدولة الاحتلال.

