مستشار الرئيس الفلسطيني: الوضع في غزة كارثي والشعب يتعرض لحرب إبادة

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، إن الأوضاع في فلسطين ليس فيها ما يطمئن، والوضع كارثي وفي غاية الصعوبة، متابعا أن أكثر من مليون ونصف فلسطيني نزحوا من بيوتهم.

وتابع محمود الهباش، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن النازحين يعيشون في وضع مأساوي بلا غذاء ومأوى وماء نظيف للشرب والوضع في غاية الكارثية.

وأضاف الهباش، أن الفلسطينيون لا يجدون في يومهم سوى وجبة واحدة، لا تكفي لسد رمقهم، فضلا عن انقطاع الماء والوقود عنهم.

وأردف الهباش، أن هناك أكثر من 250 ألف بيت تهدموا ونحن على أبواب فصل الشتاء، وفلسطين في مواجهة حرب إبادة.