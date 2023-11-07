وكيل تعليم الجيزة لوكلاء الإدارات: الجميع على قلب رجل واحد للارتقاء بالعملية التعليمية

عقد اليوم الثلاثاء، أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعًا بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية مع وكلاء الإدارات التعليمية.
وذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، و أمل مبروك مدير عام التعليم العام، وسحر مصطفى مدير الشئون التنفيذية، و بدوي علام رئيس مجلس الآباء والأمناء.
وخلال الاجتماع تم مناقشة عدة موضوعات خاصة بالعملية التعليمية داخل مدارس تعليم الجيزة، وكان من أبرزها:
*التجهيز لأعمال الامتحانات ،و تجهيز خامات الامتحانات وعدم تحميل ولي الامر أعباء إضافية على أن يكون الاختبار خلال اليوم الدراسي لضمان حضور جميع الطلاب.
* المتابعات المستمرة على أرض الواقع ورصد السلبيات واحتواء المشاكل داخل الإدارات التعليمية والمدارس والعمل على حلها فورا
*تفعيل دور التربية الاجتماعية والنفسية وذلك من التفاعل السريع والتواصل الدائم مع أولياء الأمور .والعمل على حل المشكلات، والتواجد منذ بداية اليوم وحتى نهايته.
*المتابعة المستمرة للمدارس من خلال توجيه كل مادة. وتفعيل دور المدرس الاول المشرف داخل المدارس
* الهدف الأساسي لقوافل المتابعة هو تقديم الدعم للمدارس والعمل على حل المشكلات وتحقيق الانضباط الإداري
* تفعيل دور المشاركة المجتمعية في حل المشكلات والأزمات.
*سد العجز والتواصل مع الموجه العام لسد العجز.
الالتزام والانضباط بالمدارس، هو أساس النجاح
*التواجد مع مديرى المدارس ومتابعة السلبيات وحلها
*تنفيذ ورش عمل كل بجميع التوجيهات لتبادل الخبرات والاطلاع على كل جديد
* المتابعات المستمرة على أرض الواقع ورصد السلبيات واحتواء المشاكل داخل الإدارات التعليمية والمدارس والعمل على حلها فورا
*تفعيل دور التربية الاجتماعية والنفسية ولابد من تفاعلها باستمرار مع أولياء الأمور والعمل على حل المشكلات، والتواجد منذ بداية اليوم وحتى نهايته.
*المتابعة المستمرة للمدارس من خلال توجيه كل مادة.
* التعاون بين المدارس والإدارة، ومتابعة الإشراف اليومي، والمعلمين داخل المدارس.
* مشاركة إدارة المشاركة المجتمعية في حل المشكلات والأزمات.
*سد العجز والتواصل مع الموجه العام لسد العجز.
*الالتزام والانضباط بالمدارس، من الأولويات الواجب توافرها داخل المدرسه
*التواجد مع مديرى المدارس ومتابعة السلبيات ومحاولة حلها
*متابعة المدارس الخاصة بجانب المدارس الحكومية.
*تنفيذ ورش عمل كل فترة في جميع التخصصات.
*يمنع تمامًا اجبار أي طالب على الدروس الخصوصية.
* تفعيل مجموعات الدعم وإيجاد معلمين متميزين للمجموعات وتوفير مكان للعمل فيه قاعة أو اكثر.
*التواصل المستمر مع المديرية وفي حال وجدت مشكلة لسرعة حلها.