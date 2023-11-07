ضياء رشوان: السياسة الأمريكية لم تنتصر في حرب واحدة بعد "العالمية الثانية"

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن الموقف الغربي من الأحداث الجارية في فلسطين منقسم إلى عدة مواقف، أبرزها الموقف الأمريكي.

وأضاف "رشوان"، في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، عبر قناة "إكسترا نيوز": "المتحدث باسم البيت الأبيض عقد مؤتمرا صحفيا منذ قليل وسُئل فيه أسئلة كثيرة وكانت إجاباته صادمة للغاية، حيث قال إنه يعترض على وصف ما يحدث في فلسطين بأنه إبادة".

وتابع الكاتب الصحفي: "قال إن حماس هي التي تسعى إلى الإبادة، كما تجنب الحديث عن أي رقم من أرقام الشهداء الفلسطينيين والإدلاء بأي تصريح يدين إسرائيل، وعندما سُئل عما إذا كان قد قام بتوجيه نقد لإسرائيل، قال إن الإدارة الأمريكية ليس لديها هذا الاتجاه حتى الآن، ولإسرائيل حق الدفاع عن نفسها".

وأكد، أن التاريخ يقول إن السياسة الأمريكية لم تنجح ولم تنتصر بعد الحرب العالمية الثانية في أي حرب، مثل الحرب الكورية التي هُزمت فيها، وجرى تقسيم كوريا إلى كوريا شمالية وكوريا جنوبية، ثم هُزمت في فيتنام، وشنت الحرب على العراق من أجل إقامة ما كانت تعتقد أنه ديموقراطية، لكنها اضطرت وحلفاؤها إلى الخروج من العراق وتركوه نهبا لإيران.