الشيوخ الفرنسي يتبنى قانون إلغاء المساعدات الطبية للمهاجرين غير الشرعيين

اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الثلاثاء، إلغاء المساعدة الطبية الحكومية، المخصصة للمهاجرين غير الشرعيين.

وذكرت إذاعة فرنسا الدولية، أن مجلس الشيوخ، أقر تحويل المساعدة الطبية للمهاجرين غير الشرعيين، إلى "مساعدة طبية طارئة" أثناء فحص مشروع قانون الهجرة، وهو الإصلاح الذي أدخلته الحكومة على حق مجلس الشيوخ.

وبررت وزيرة المهن الصحية الفرنسية أنييس فيرمين لو بودو، امتناع الحكومة عن التصويت بحقيقة أن هذا الإصلاح "لا علاقة له" بمشروع قانون الهجرة، وهو "رأي حكيم" سمح باعتماد الإصلاح بأغلبية 200 صوت لصالح و 136 ضد ولا يزال من الممكن الطعن فيه بالجمعية الوطنية "البرلمان الفرنسي".