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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد العرابي: أتوقع وقف إطلاق النار في غزة قريبا

غزة
غزة

قال السفير محمد  العرابي وزير الخارجية الأسبق، إنه يتوقع وجود وقف لإطلاق النار قريبا، لأن هذا الدمار وهذا القتل لن يتحمله ضمير العالم فترة طويلة، واستمرار الحرب بهذه الوحشية إدانة للعالم أجمع.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشعب الفلسطيني يستطيع بصموده أن يوقف هذا العدوان، ولو كان هذا شعبا آخر لترك بلاده بسبب الدمار، لكنه صامد ومتمسك بأرضه ولن يغادره، وهذا ما سيدفع الجميع لوقف الحرب.

 

وأكد أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن حل القضية لن يكون على حساب مصر هو موقف ثابت لمصر طوال دعمها للقضية منذ العام 1948، وقدمت مصر كل شيء ممكن للقضية من وقتها، والدور المصري معروف للجميع.

 

ولفت إلى أن الأمور تتجه إلى الحسم خلال الساعات المقبلة، وسيكون هناك وقف إطلاق نار ثم دخول المساعدات الإغاثية، ولا حديث الآن عن مستقبل القطاع قبل وقف إطلاق النار.

 

وأكد أن 7 أكتوبر شكل تهديدا وجوديا لإسرائيل، وهذا ما دفع الدول الغربية لإرسال قواتها بسرعة للمنطقة لإنقاذ إسرائيل، لكن الولايات المتحدة الأمريكية التي تعمل على ضمان أمن إسرائيل ستجد أن هذا الأمن لن يتحقق سوى بالسلام ووقف الحرب.

العرابي محمد العرابي غزة قطاع غزة اخبار التوك شو

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