تسكينهم في المستشفيات المصرية المتخصصة.. الصحة: استقبلنا 19 مصابا من غزة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار متحدث وزارة الصحة، أن معبر رفح إستقبل 19 مصاباً من قطاع غزة و363 من مزوجي الجنسية بينهم 139 طفلاً، لافتاً إلى أن الجانب الجيد خلال اليومين الماضين أنه تم إستقبال 12 طفلاً من قطاع غزة من الاطفال من المصابين بالاورام وكان لديهم حرمان ومشكلة في تلقي علاجهم الفترة الماضية ومن ثم إستقبالهم وتويعهم على المستشفيات المتخصصة في تقديم الرعاية لمرضى أورام الاطفال .



وأوضح "عبد الغفار" في مداخلة تليفونية برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن حالات مزوجي الجنسية الذين جرى إستقبالهم لايوجد بين صفوفهم من يعاني من أمراض أو إصابات ومن ثم بعد توقيع الكشف الطبي عليهم.

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه لايوجد اي حالات تستدعي الحصول على رعاية طبية وحجز في المسستشفيات بل إهتمام طبي فقط من ناحية الارهاق الجسدي والنفسي وبعض الحالات التي تعاني من إعياء وكذا الاهتمام بالدعم النفسي بالاخص كبار السن والاطفال والنساء الحوامل اللاتي يحتجن للمتابعة .