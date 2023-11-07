عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الحكومة الفلسطينية على مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب

غزة
غزة

قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الفلسطينية تريد ضمان وقف كامل لإطلاق النار وإمداد غزة بالمساعدات.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني في تصريحات صحفية، أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الوحيد للفلسطينيين، لافتا إلى أننا لا نتخلى عن مسؤولياتنا في غزة ومستقبلها.

وأضاف الهباش أنه لا يوجد مجال لبقاء الانقسام بين أطياف الشعب الفلسطيني الذي أضر بالقضية، مشيرا إلى أنه لا مجال للحديث عن مستقبل غزة قبل وقف العدوان الإسرائيلي.

وعلى جانب آخر، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بـ البيت الأبيض جون كيربي، إن الولايات المتحدة تجري مناقشات مع إسرائيل حول الشكل الذي ستبدو عليه قطاع غزة بعد الصراع، ولن نقبل العودة إلى ما كان الوضع عليه قبل الحرب.

وأضاف كيربي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن حماس لا يمكن أن تكون جزءا من المستقبل في غزة والمشاورات جارية بشأن شكل الحكم هناك.

وأشار كيربي، إلى أن حماس تتحمل مسؤولية استهداف المدنيين من خلال استغلال المنشآت المدنية في الأعمال العسكرية.

تعليق صادم من البيت الأبيض علي القصف الإسرائيلي لمستشفيات غزة

الولايات المتحدة توجه تحذيرا خطيرا لـ نتنياهو بعد حديثه عن احتلال غزة

الحكومة الفلسطينية الرئيس الفلسطيني غزة منظمة التحرير الفلسطينية العدوان الإسرائيلي الولايات المتحدة إسرائيل حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

120 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم 

باليورو والدولار.. المركزي يحصل مبالغ ضخمة والاحتياطي يرتفع لأكبر رقم منذ 2022

ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

الموضوع انتهى.. فتوح يصدم جماهير الزمالك وينهي اتفاقه مع هذا النادي

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

تعليق صادم من البيت الأبيض علي القصف الإسرائيلي لمستشفيات غزة

صحيفة عبرية: ضغوط أمريكية على إسرائيل بشأن الغارات الجوية على غزة

الولايات المتحدة توجه تحذيرا خطيرا لـ نتنياهو بعد حديثه عن احتلال غزة

جيش الاحتلال يكشف حصيلة قتلاه منذ بدء العملية البرية في غزة

إبراهيم عيسى: مشهد نزوح الفلسطينيين من غزة انحدار في التاريخ.. فيديو

الصحة العالمية تحذر من كارثة كبرى في غزة وتطالب بوقف فوري للقصف

نتنياهو يعلن محاصرة الجيش الإسرائيلي لمدينة غزة.. ويوجه رسالة خطيرة لحزب الله

ترشيحاتنا

رئيس فنزويلا يطالب بإنهاء الإبادة الجماعية في غزة

استمتعوا بمباراة الزمالك.. رسالة جديدة من هاني سعيد للاعبي بيراميدز

وضع النقاط فوق الحروف.. موعد زيارة الخطيب لنادي الزمالك

تسلا تبدأ إنتاج الجيل الجديد من سيارتها الاقتصادية في ألمانيا

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في مصر

برشاقة لافتة.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها في أحدث ظهور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماري كوري.. عالمة الفيزياء التي ماتت فداء لعلمها ما قصتها؟

هل ينتقل جدري القرود بالعلاقة الزوجية؟.. الإجابة صادمة

8 أمراض خطيرة تتسبب في السعال الجاف.. احذرها

أقوى بدائل منظفات المقاطعة.. خلطات منزلية للقضاء على البقع الصعبة

فيديو

حقيقة تورط محمد صبحي في هزيمة الزمالك مع شركة مراهنات

ارتق بنفسك من المستنقع.. رد فعل زوجة بيومي فؤاد تجاه منتقدي زوجها

بسبب إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر في الشرق الأوسط «فيديوجراف»

بعد أنباء تورط حارس الزمالك.. حكم الشرع في المراهنات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ