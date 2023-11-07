أول تعليق من الحكومة الفلسطينية على مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب

قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الفلسطينية تريد ضمان وقف كامل لإطلاق النار وإمداد غزة بالمساعدات.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني في تصريحات صحفية، أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الوحيد للفلسطينيين، لافتا إلى أننا لا نتخلى عن مسؤولياتنا في غزة ومستقبلها.

وأضاف الهباش أنه لا يوجد مجال لبقاء الانقسام بين أطياف الشعب الفلسطيني الذي أضر بالقضية، مشيرا إلى أنه لا مجال للحديث عن مستقبل غزة قبل وقف العدوان الإسرائيلي.

وعلى جانب آخر، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بـ البيت الأبيض جون كيربي، إن الولايات المتحدة تجري مناقشات مع إسرائيل حول الشكل الذي ستبدو عليه قطاع غزة بعد الصراع، ولن نقبل العودة إلى ما كان الوضع عليه قبل الحرب.

وأضاف كيربي في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن حماس لا يمكن أن تكون جزءا من المستقبل في غزة والمشاورات جارية بشأن شكل الحكم هناك.

وأشار كيربي، إلى أن حماس تتحمل مسؤولية استهداف المدنيين من خلال استغلال المنشآت المدنية في الأعمال العسكرية.