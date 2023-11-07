تعليق صادم من البيت الأبيض علي القصف الإسرائيلي لمستشفيات غزة

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الثلاثاء، تعليقا على الغارات التي يشنها الجيش الإسرائيلي على المستشفيات في قطاع غزة، إن على إسرائيل اتخاذ قرارات صعبة.

وقال كيربي، في مؤتمر صحفي: "عندما تقاتل في بيئة حضرية، يتعين عليك اتخاذ قرارات صعبة فيما يتعلق بأهدافك".

جاءت تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، تعليقا على موقف واشنطن من الغارات الإسرائيلية على المستشفيات في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الإعلام الحكومي في غزة، بسقوط أكثر من 13500 شهيد ومفقود منذ بداية العدوان الإسرائيلي علي القطاع.

وأوضح الإعلام الحكومي في غزة، أن “هناك 4237 شهيدا من الأطفال منذ بداية العدوان الإسرائيلي”.

وأكد أن “40 ألف وحدة سكنية تعرضت للهدم الكامل حتى الآن”، لافتا إلي أن “مليون ونصف من النازحين يقيمون في مراكز الإيواء من مدارس ومستشفيات”.