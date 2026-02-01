رفع كفاءة الإنارة بطريق دسوق الزراعي بكفر الشيخ | صور

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، تنفيذ أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة بطريق دسوق الزراعي مرورًا بمحلة القصب، ضمن مبادرة «كفر الشيخ بتنور».

جاء ذلك في إطار تحسين مستوى الإضاءة ورفع معدلات الأمان المروري وتسهيل الحركة أمام المواطنين خلال الفترات المسائية.

يأتي هذا بناءً على توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ

وشملت الأعمال صيانة الكشافات المعطلة، واستبدال التالف منها، ومراجعة خطوط التغذية الكهربائية، لضمان استمرارية كفاءة الإنارة بالطريق.

جاء ذلك تحت إشراف ومتابعة محمد زكريا رئيس حي غرب كفر الشيخ، وبمشاركة رضا سعد، مسؤول الاناره في حي غرب، ضمن الجهود المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت الأجهزة التنفيذية استمرار أعمال المتابعة والمراجعة الدورية للإنارة العامة بكافة الطرق والمحاور، مع سرعة التعامل مع أي أعطال، تنفيذًا لتكليفات المحافظة وتحقيقًا للصالح العام.