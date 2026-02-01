زراعة المنوفية: ضبط 17 طن أسمدة مجهولة المصدر وتطهير 353 كيلو مساقى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الاسبوع الرابع من شهر يناير ، وذلك في اطار تقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية فضلا عن دعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية بهدف خلق فرص عمل للشباب وتحقيق عائد للأسر الريفية ،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

أوضح المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أنه تمت الموافقة على استخراج 35 تراخيص تشغيل ( مزارع دواجن وماشية – منحل – مراكز تجميع ألبان - مصانع – محلات أعلاف ) ، وإجراء 10 معاينات ميدانية لـ مزارع دواجن ومراكز البان تمهيدا للبدء في إجراءات الترخيص خلال اسبوع، بالإضافة إلى المرور على مساحة 1760 فدان من الخضر والفاكهة و علاج 194 فدان فاكهة ، وعلاج 580 فدان خضر خلال أسبوع للنهوض بكافة المحاصيل وحل المعوقات التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازم ،كما تم عقد 33 ندوات بمختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة في كافة المجالات الزراعية .

وفي مجال الرقابة علي المبيدات والمخصبات الزراعية وبالاشتراك مع التموين من ضبط 4طن أسمدة غير مطابقة للمواصفات الفنية بالباجور ،وغلق 2 محل لمزاولة نشاط بدون ترخيص من وزارة الزراعة ،وضبط 13 طن من الأسمدة بدون مستندات مجهولة المصدر وتحرير محضر بالواقعة ، يأتي هذا في ضوء مواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية للتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم.

كما أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم الانتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقى الخصوصية بنواحي المحافظة تقدر بـ 353 كيلو و190متر خلال 7 شهور، حيث شمل التطهير تعاونى وتحسين وذاتى لخدمة مساحة 24758 فدان ، وجاري المتابعة المستمرة للتطهير وبصفة دورية بهدف تقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض والفيروسات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مع استمرار التنسيق مع الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية في المتابعة الدورية لخطة التطهير ورفع كافة المخلفات ونواتج التطهير أولاً بأول حفاظاً على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري والجمالي .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على أنه لا يدخر جهدا فى تقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ، فضلا عن دعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية بهدف خلق فرص عمل للشباب وتحقيق عائد للأسر الريفية لتحقيق التنمية المستدامة .