الزمالك يكرم المدير الفني السابق للفريق الأول للكرة الطائرة

حرص هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على استقبال أحمد عاشور المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي عقب توجيه الشكر له .

جاء ذلك في حضور الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، وقام الثنائي بتكريم أحمد عاشور ومنحه درع النادي تقديرا لمجهوداته التي قام بها مع الفريق، بعدما قاد المدير الفني فريق الكرة الطائرة للتتويج ببطولتي الدوري والكأس خلال الموسم الماضي.

وأعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن أمنياته بالتوفيق لأحمد عاشور في خطوته المقبلة، خاصة وأنه من أحد أبناء النادي وسيظل باب الزمالك مفتوح له في أي وقت.