الديهي يفضح عمرو واكد ورفاقه: "تعالى وأدخل معبر رفح ووريني نفسك"

وجه نشأت الديهي، حديثة لإعلامي الإخوان، وبالأخص معتز مطر، وأسامة جاويش ومعتز مطر، ومحمد ناصر، الذين يزايدون على موقف مصر من الحرب على قطاع غزة، قائلاً: "اتحدى هؤلاء أن يقوموا برفع لافتة أمام مجلس العموم البريطاني في لندن لمدة 10 دقائق لدعم الدولة الفلسطينية، أو دعم أبو عبيدة أو يحيى السنوار، واتحداكم بالقيام بهذا الامر، أنتم جبناء وكذابين، وتعملون على دغدغة مشاعر الجماهير فقط " .



ولفت "نشأت الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن الفنان الفاشل عمرو واكد يتحدث بصوة حماسية عن القضية الفلسطينية وينتقد موقف مصر، معقبًا: "أتفضل يا عمرو تعالى وادخل معبر رفح، وريني شاطرتك، تعالي وريني نفسك"

وأضاف أن هناك جماعات كانت تقوم بضرب سوريا مثل جبهة النصرة ، متسائلاً "أين تبخرت هذه الجماعات التي كانت ترفع لواء القدس الأسير وتحرير المسجد الأقصى، جهاد هذه الجماعات على مواقف التواصل الاجتماعي ، ولا تفعل شيء إلى توجيه السُباب لمصر"