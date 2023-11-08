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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الديهي يفضح عمرو واكد ورفاقه: "تعالى وأدخل معبر رفح ووريني نفسك"

نشأت الديهي
نشأت الديهي

وجه نشأت الديهي، حديثة لإعلامي الإخوان، وبالأخص معتز مطر، وأسامة جاويش ومعتز مطر، ومحمد ناصر، الذين يزايدون على موقف مصر من الحرب على قطاع غزة، قائلاً: "اتحدى هؤلاء أن يقوموا برفع لافتة أمام مجلس العموم البريطاني في لندن لمدة 10 دقائق لدعم الدولة الفلسطينية، أو دعم أبو عبيدة أو يحيى السنوار، واتحداكم بالقيام بهذا الامر، أنتم جبناء وكذابين، وتعملون على دغدغة مشاعر الجماهير فقط " .

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نشأت الديهي: الدولة المصرية تدير الأزمة الفلسطينية بحكمة بالغة وكل الخيارات مفتوحة


ولفت "نشأت الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن الفنان الفاشل عمرو واكد يتحدث بصوة حماسية عن القضية الفلسطينية وينتقد موقف مصر، معقبًا: "أتفضل يا عمرو تعالى وادخل معبر رفح، وريني شاطرتك، تعالي وريني نفسك" 
  وأضاف أن هناك جماعات كانت تقوم بضرب سوريا  مثل جبهة النصرة ، متسائلاً "أين تبخرت هذه الجماعات التي كانت ترفع لواء القدس الأسير وتحرير المسجد الأقصى، جهاد هذه الجماعات على مواقف التواصل الاجتماعي ، ولا تفعل شيء إلى توجيه السُباب لمصر"

نشأت الديهي الحرب على قطاع غزة الدولة الفلسطينية العموم البريطاني برنامج بالورقة والقلم جبهة النصرة دعم الدولة الفلسطينية

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