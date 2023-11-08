ليسوا أصليين| وسيم السيسي يكشف مفاجأة مدوية عن الشعب الإسرائيلي.. شاهد

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، إن الذي دفع حماس إلى هذا هو التفرقة التي صنعتها إسرائيل، مضيفاً أن الهدف الإسرائيلي فرق حتى تسود.





وأضاف «وسيم السيسي» من خلال لقائه في برنامج “آخر النهار” على قناة "النهار" مع الإعلامي "تامر أمين" أن إسرائيل تسعى لهدف من النيل للفرات هذا ما يدفعهم إلى حرب، متابعًا: "هم فاكرين بالإبادة إللي بيعملوها دي بينهوا القضية ده أنت النهاردة خلقت 10 ألاف شهيد انت خلقت 10 ألاف حماس بعد كده وإللي انت قتلت ابنه هيسكتلك ده هيفضل عايش علشان ينتقم من إللي أنت عملته فيه".





أشار عالم المصريات ، إلي أن الشعب الإسرائيلي ليسوا إسرائيليين أصليين ولكن هم مجمعين من العالم، موضحاً أن" دولة الخزر" هم مجموعة من الأتراك، ورفضوا الانضمام إلي الإسلام والمسيحية وأختاروا الديانة اليهودية يستقلوا بأنفسهم سنة 740 ميلادياً.





