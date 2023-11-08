أستاذ علوم سياسية: الرئيس القادم لمصر يواجه تحديات على مستويات مختلفة

مصر تتبع بإستراتيجية 2023 وهي الإستراتيجية المستدامة

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر مقبلة على استحقاق سياسي و دستوري مهم، وهي الانتخابات الرئاسية، مضيفاً أن الانتخابات الرئاسية مهمة جداً في أي دولة من الناحية السياسية والدستورية.





وأضاف « بدر الدين » من خلال لقائه في برنامج “مصر جديدة” على قناة "etc"، أن الرئيس القادم لمصر يواجه العديد من التحديات وعلى مستويات مختلفة وسيكون داخلي وخارجي، لافتاً إلي أن الداخلي سيكون تنموي واقتصادي.





أشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، إلي أن مصر تتبع بإستراتيجية 2023 وهي الإستراتيجية المستدامة، مثل الأهتمام بالصحة والاهتمام بالتعليم ورفع مستوى التنمية الاقتصادية والقضاء على الانفجار السكاني، والهدف هو شعور المواطن بالتنمية وجودة الحياة.

