3 اتفاقيات تعاون بين البترول وهواوي لدعم التحول الرقمي وحلول الطاقة الشمسية

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وتيري هى رئيس شركة هواوي العالمية لمنطقة شمال أفريقيا التوقيع علي 3 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين قطاع البترول وشركة هواوي تكنولوجي مصر لدعم تدريب كوادر برنامج القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول والغاز ، وكذلك المساهمة في توفير الحلول الذكية ودعم التحول الرقمى إلى جانب استخدام حلول الطاقة الشمسية في تشغيل رؤوس آبار حقول البترول.

ويهدف الاتفاق الأول الذي وقعه المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفنى، وجيم ليو الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، إلى إطلاق تعاون بين الوزارة والشركة لتنفيذ برامج التدريب أثناء العمل وتنمية مهارات الكوادر البشرية التى يتم اختيارها من خلال برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول والغاز .

كما تشمل مذكرتى التفاهم التى وقعهما الدكتور علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول مع دينج يونجى رئيس ادارة أعمال الطاقة الرقمية بشركة هواوي التعاون بين الطرفين بشأن اطر العمل التي يعتزم الطرفان تنفيذها في مجالات توفير الحلول الذكية ومراكز البيانات لمنشآت البترول والغاز ، وإمداد الطاقة الشمسية و بطاريات التخزين والتى تعمل على إمداد الطاقة لرؤوس الآبار في مواقع الإنتاج .