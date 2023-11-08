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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك

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أسعار الذهب.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء 8-11-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

 ومن خلال التقرير التالي، نستعرضها لكم.

 

سعر الذهب اليوم

  • سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2983 جنيها للجرام.
  • وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2610 جنيها.
  • ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2237 جنيها للجرام.
  • أما سعر الجنيه الذهب فسجل 20880 جنيها.
     

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم 
 

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.05 جنيه للبيع، و 32.94 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.06 جنيه للبيع، و37.92 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.20  جنيه للبيع، و99.86 جنيه للشراء .

فيما قالت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استقرار تام في الأحوال الجوية، في معظم محافظات الجمهورية، مؤكدة أن هناك ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة.

الأرصاد: طقس حار نهارا


وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى"، أن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى تتراوح من 29 إلى 30 درجة مئوية، لافتة إلى أن هذا يرجع لوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الشعور بطقس يتراوح من حار إلى مائل للحرارة خلال فترة النهار على معظم محافظات شمال البلاد، مضيفة أنه مع غياب أشعة الشمس يحدث انخفاض في درجات الحرارة، خاصة في ساعات الليل المتأخرة.
 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء


العظمى الصغرى

القاهرة 31 - 19
الإسكندرية 28  - 19
الإسماعيلية 31 - 18
الغردقة 34 -23
أسوان 39 - 23
سوهاج 37 - 19
المنيا 34- 18

الذهب سعر الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 الدولار سعر الدولار اليوم درجات الحرارة الأرصاد

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