أمطار رعدية وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

يبحث كثير من المصريين والمهتمين من السائقين عن طقس اليوم الأربعاء لضمان قيادة أمنة ، والتي يتابعون ما تقره هيئة الأرصاد الجوية بشكل متتابع في ذلك الشأن.

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد المواطنين (قائدي المركبات) من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية لأن الظاهرة المؤثرة، طقس اليوم الأربعاء 8 نوفمبر، هي الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والتي تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية إن فرص سقوط أمطار طقس اليوم الأربعاء خفيفة مستمرة معنا وقد تكون متوسطة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين تكون رعدية أحياناً على فترات متقطعة.

طقس اليوم الأربعاء



نصائح الأرصاد في طقس اليوم الأربعاء :



-ضرورة الالتزام بتعليمات المرور حين نزول الشبورة على الطرق من حيث فتح الطريق من عدمه وكذا القيادة بـ الساعات المحددة

-القيادة قدر الإمكان بالحارة المرورية اليمنى مع الالتزام بتشغيل إضاءة الانتظار

-تجنب القيادة إذا كانت هناك حالة إرهاق أو إعياء

-المحافظة على مسافة آمنة دائمًا مع السيارات المحيطة

-إذا لم تكن هناك ضرورة للقيادة، فيجب تأجيلها حال وجود شبورة على الطرق

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة لـ طقس اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 29 21

العاصمة الإدارية 30 20

6 أكتوبر 30 19

بنهــــا 29 21

دمنهور 28 19

وادي النطرون 31 19

كفر الشيخ 29 20

المنصورة 29 19

الزقازيق 30 20

شبين الكوم 30 20

طنطا 29 20

دمياط 27 21

بورسعيد 27 20

الإسماعيلية 31 19

السويس 31 20

العريش 27 19

رفح 26 18

رأس سدر 32 22

نخل 29 17

كاترين 26 14

الطور 29 23

طابا 30 22

شرم الشيخ 34 24

الإسكندرية 27 19

العلمين الجديدة 27 19

مطروح 27 19

السلوم 28 18

سيوة 30 17

رأس غارب 32 23

الغردقة 34 24

سفاجا 32 22

مرسى علم 31 23

شلاتين 32 24

حلايب 29 25

أبو رماد 31 24

رأس حدربة 29 24

الفيوم 30 19

بني سويف 30 19

المنيا 31 17

أسيوط 32 18

سوهاج 33 19

قنا 35 22

الأقصر 37 21

أسوان 37 23

أبوسمبل 36 23

الوادي الجديد 36 22