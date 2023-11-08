هددوه بسلاح أبيض.. السجن المشدد لـ 3 متهمين بسرقة مواطن في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات ، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة ،وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالسرقة بالإكراه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محجوب محمد العباسي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدى الجندى، والمستشار رامه سعد محمد طبيخه، والمستشار وائل محمد صبري، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبدالعظيم يعقوب.



وبدأت أحداث القضية المقيدة برقم 16925 لسنة 2023 جنايات العامرية أول ، أن المجني عليه " م.م.م" عامل ،استوقف سيارة سوزوكي بطريق الإسكندرية الصحراوى عقب عودته لمنزله ،قيادة المتهم الأول " م.ح.ال"، وخلال سيره فؤجي بالمتهم الثاني " ف.م.ا"، الجالس بجوار السائق ، وكذلك المتهم الثالث " م.م.م" الجالس بجواره يشهران في وجه سلاحين أبيض، مهددين إياه باستعمالهما ، وتمكنوا تحت تهديد السلاح من سرقة هاتفه المحمول ،ثم انزلوه من السيارة وفروا هاربين.

وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.