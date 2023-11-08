بدء تسليم الوحدات السكنية في عمارات الصحراوية بـ رأس غارب

باشر اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، اليوم عمليات تسليم الوحدات السكنية للمستحقين من المواطنين في عمارات منطقة الصحراوية، بعد قيامهم بتوريد المبالغ المستحقة.

تأتي هذه الخطوة تحت إشراف اللواء عمر حنفي، محافظ البحر الأحمر، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا لتسهيل وتيسير الإجراءات على المواطنين في مختلف مدن المحافظة بهدف تقديم أفضل الخدمات لهم.

وجه نديم أعضاء اللجنة المكلفة بعمليات التسليم بضرورة الانتقال فورًا إلى منطقة عمارات الصحراوية لتسليم الوحدات السكنية للمواطنين الذين قاموا بتوريد المبالغ المستحقة. كما أكد أنه تم الانتهاء اليوم من تسليم عدد (14) وحدة سكنية للملاك، وسيتم استمرار عمليات التسليم للمواطنين تباعًا.

يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المبذولة لتوفير السكن الملائم وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مما يشكل خطوة هامة نحو تحسين الظروف السكنية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في المنطقة.